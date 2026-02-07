La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que el alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, pactó entregar 40 mdp anuales al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al respecto, las investigaciones de la FGR refieren que lo anterior era parte de un acuerdo con el que Diego Rivera Navarro, "pagó" el apoyo electoral que el grupo criminal le dio para llegar a la presidencia municipal.

Alcalde de Tequila acordó entregar 40 mdp anuales al CJNG

Con el fin de consolidar su presencia en el municipio de Tequila, Jalisco, el grupo criminal CJNG, consiguió cooptar al alcalde de la demarcación, el morenista Diego Rivera Navarro, quien fue detenido en el marco del Operativo Enjambre.

De acuerdo con la FGR, fue desde la etapa de la campaña electoral que el CJNG estableció un pacto con Diego Rivera Navarro, en el que el cártel acordó impulsar su candidatura por la presidencia municipal de Tequila.

Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila (Michelle Rojas/X)

A cambio, se establece, el futuro alcalde se comprometió a entregar 40 millones de pesos anuales al grupo delincuencial y para ello, el mandatario local puso en marcha un esquema de extorsión y secuestro.

Sobre ello, la información de la FGR señala que una vez en el poder, Diego Rivera Navarro dispuso de sus colaboradores en el ayuntamiento, para ordenarles la comisión de actos delictivos.

Lo anterior con el fin de conseguir los 40 millones de pesos anuales que acordó entregar al CJNG a cambio del apoyo que recibió para llegar a la alcaldía de Tequila, Jalisco.

FGR identifica red criminal del alcalde de Tequila

En sus investigaciones, la FGR también logró identificar la red criminal que el alcalde de Tequila estableció para cometer secuestros y extorsiones para cumplir con el acuerdo con el CJNG.

Los datos indican que encargó al tesorero, Diego López Ibarra, fungir como enlace con los grupos criminales, por lo que es señalado como el principal operador en la red de extorsiones y secuestros.

Asimismo, la FGR refiere que en su esquema delictivo, el alcalde de Tequila echó mano de otros funcionarios de la presidencia municipal para ejecutar más actividades criminales: