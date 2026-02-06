Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, no solo tiene denuncias por extorsión y amenazas, pues también retuvo el salario de regidoras.

Así lo denunció la regidora independiente de Tequila, Evelyn Castañeda, quien señaló en entrevista con Azucena Uresti que incluso tuvo que solicitar medidas de protección ante la extorsión hacia el negocio de su hija.

“Inmediatamente sentimos paz, ya era insostenible tanto abuso, tanta arbitrariedad y tanta ilegalidad en el municipio” Evelyn Castañeda

Por ello, celebró la detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, pues “era insoportable tanto abuso” e legalidad en el municipio.

Regidora denuncia retención de sueldo y extorsión por parte alcalde de Tequila

La regidora independiente Evelyn Sarahí Castañeda Chávez, denunció que ella, así como otra dos regidoras de Tequila han sufrido violencia política y en razón de género y, en su caso, también extorsión.

“En el caso de cada una de nosotras son diferentes circunstancias pero en todas violencia , al final violencia. Nos quitaba nuestro sueldo, nada más nos daba la mitad; en mi caso, en una sesión del cabildo no autoricé el endeudamiento para el municipio por 20 millones porque no había justificación” Evelyn Castañeda, regidora independiente

Las regidoras afectadas por el alcalde de Tequila que han denunciado violencia política por razón de género:

Alondra Romero Cordero, del PRI

Luz Elena Aguirre Sandoval, de Morena

Evelyn Sarahí Castañeda Chávez, independiente

La regidora denunció que tanto ella como sus compañeras de los partidos del PRI y Morena, no han recibido su sueldo completo, sólo por “opinar diferente o contradecir las decisiones que él daba por hecho que iban a ser aprobadas”.

Asimismo, señaló que terminaron imposibilitadas de desempeñar sus labores pues no se les aprueban sus propuestas e incluso no pueden ingresar a los plenos del ayuntamiento.

“Decidimos empezar a hacer trabajo comunitario, trabajo social y empezar a tener actividad” Evelyn Castañeda, regidora independiente

Regidora denuncia hostigamiento de alcalde de Tequila por no aprobar endeudamiento

La regidora Evelyn Castañeda denunció que luego de no aprobara el endeudamiento por 20 millones de pesos al no haber un proyecto, comenzó el hostigamiento.

De acuerdo con la regidora, buscó afectar el consultorio dental de su hija y, “en ese momento, ya era un terror las clausuras” como represalia por parte del alcalde de Tequila.

“Era una manera de presionar para que te alinearas…nunca hubo información clara ni un proceso o protocolo dentro de la ley” Evelyn Castañeda, regidora independiente

El consultorio dental de su hija fue clausurado en una semana sin información sobre las razones para ello.