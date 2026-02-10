El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció una inversión estatal de 500 millones de pesos destinados a la recuperación integral del municipio de Tequila.

Este ambicioso proyecto busca reactivar sectores estratégicos como el turístico, empresarial, artesanal y productivo, tras los retos enfrentados por este Pueblo Mágico.

Las acciones se coordinarán bajo un esquema de respeto a la autonomía municipal, priorizando el beneficio directo de las y los ciudadanos de la región.

Pablo Lemus busca recuperar la estabilidad y el desarrollo en Tequila

Durante una mesa interinstitucional en la plaza principal de Tequila, Pablo Lemus reafirmó su compromiso de devolver la tranquilidad y el brillo a la entidad.

Vamos a dar seguridad, presencia, programas sociales, apoyos, salud, educación, economía. Les prometo, y aquí quiero dejar muy clara mi palabra, tienen el compromiso de su Gobernador de que vamos a apoyar a Tequila en todo, hasta que Tequila recupere toda su belleza, sus visitantes y su desarrollo. Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco

El plan de acción contempla una agenda transversal que incluye:

Infraestructura y obra pública.

Fortalecimiento del emprendimiento local y desarrollo del campo.

Apoyo a mujeres, educación, cultura y deporte.

Refuerzan seguridad en Tequila con apoyo federal y estatal

En materia de seguridad, el gobernador garantizó que continuarán los operativos coordinados entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía del Estado.

El objetivo es asegurar el orden y la tranquilidad tanto para los residentes como para los miles de turistas que visitan este emblemático destino de Jalisco.

En esta mesa interinstitucional participaron autoridades militares, estatales y municipales, así como líderes sociales y religiosos, docentes, comerciantes, prestadores de servicios turísticos, representantes ejidales y del sector productivo y rural.

Como parte de la jornada, el gobernador sostuvo reuniones de trabajo con Lorena Marisol Rodríguez Rivera, presidenta municipal interina de Tequila, así como con las y los integrantes del Ayuntamiento y organismos empresariales, con el fin de alinear esfuerzos y acelerar la recuperación del municipio.