Julio Alejandro García es un político que es conocido por haber sido suplente de precandidato de Morena en Tequila, Jalisco, en 2021 y una de las dos víctimas de secuestro y agresión cometidos por un grupo armado presuntamente al mando del entonces alcalde Diego Rivera Navarro para forzarlos a renunciar a sus aspiraciones políticas.

¿Quién es Julio Alejandro García Gutiérrez?

Julio Alejandro García Gutiérrez fue uno de los aspirantes políticos de Morena a la presidencia municipal de Tequila, Jalisco, en el proceso electoral del 2021, cuando fungía como suplente de precandidato junto con Guillermo Cordero García.

Ambos políticos fueron secuestrados y golpeados por un grupo armado presuntamente dirigido por el entonces presidente municipal Diego Rivera Navarro.

¿En qué ha trabajado Alejandro García Gutiérrez?

En marzo de 2021, Alejandro García Gutiérrez acompañaba a Guillermo Cordero García como su suplente precandidato para la presidencia municipal de Tequila, Jalisco, dentro del proceso electoral de ese año.

Ese mismo mes fue víctima de un secuestro y agresiones físicas por un grupo armado que los obligó a renunciar a su aspiración política, hechos ahora parte de una investigación judicial federal contra Diego Rivera Navarro y otros exfuncionarios por delincuencia organizada con fines de secuestro.