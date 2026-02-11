Guillermo Cordero García es un político del partido Morena que participó como precandidato a la alcaldía de Tequila, Jalisco, en el 2021 y fue secuestrado y coaccionado para renunciar a su candidatura por un grupo armado señalado por la FGR como vinculado al exalcalde Diego Rivera Navarro.

¿Quién es Guillermo Cordero García?

Guillermo Cordero García es un político mexicano que fue precandidato de Morena a la presidencia municipal de Tequila, Jalisco, durante el proceso electoral de 2021. Asimismo, fue una de las dos víctimas de un secuestro perpetrado en ese año por hombres armados bajo órdenes del entonces alcalde morenista Diego Rivera Navarro, con el objetivo de forzarlo a renunciar a su candidatura y despejar el camino político al exfuncionario.

Las investigaciones señalan que Cordero García fue privado de la libertad, golpeado y torturado en marzo de 2021 en una casa de seguridad, donde fue presionado para firmar su renuncia como precandidato.

¿Qué edad tiene Guillermo Cordero García?

¿Guillermo Cordero García tiene esposa?

¿Qué signo zodiacal es Guillermo Cordero García?

¿Guillermo Cordero García tiene hijos?

¿Qué estudió Guillermo Cordero García?

¿En qué ha trabajado Guillermo Cordero García?

Guillermo Cordero García ha estado ligado a la política a través de su participación como precandidato de Morena a la presidencia municipal de Tequila, Jalisco, en el proceso de elección de 2021. Ese fue el principal rol público que se le reconoce en documentos oficiales relacionados con la investigación federal sobre la privación de su libertad y coerción para renunciar a su candidatura.