En conferencia de prensa, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, reconoció a Claudia Sheinbaum por el caso de Diego Rivera, alcalde de Tequila hoy detenido.

“Yo aplaudía esa detención que hicieron como gobierno federal”. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

El viernes 6 de febrero se le dictó prisión preventiva al alcalde de Tequila, Diego Rivera, integrante de Morena acusado de extorsión, delincuencia organizada y secuestro.

Grecia Quiroz celebra que Claudia Sheinbaum “no va a tapar a nadie” tras caso del alcalde de Tequila

Fue en conferencia de prensa que Grecia Quiroz fue cuestionada referente a la detención del alcalde de Tequila. Sobre el tema, dijo que esto demuestra que Claudia Sheinbaum “no va a tapar a nadie”.

Estas palabras fueron dichas al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch en su reunión, ya que le comentó que aplaude la detención de Diego Rivera.

Grecia Quiroz explicó que la detención del alcalde de Tequila no sólo es aplaudible para ella, sino para todos los servidores públicos que buscan transparencia dentro del gobierno.

Añadió a su vez que Claudia Sheinbaum no va a tapar a quienes tengan señalamientos incluso dentro de su propio gobierno, lo que logrará que le vaya bien no sólo a Tequila o Uruapan, sino a todo México.

Omar García Harfuch le aseguró a Grecia Quiroz que se trabajará en eliminar la ola de violencia

Grecia Quiroz habló sobre su reunión con Omar García Harfuch, a quien reconoció en cuanto a su formación y porque le habría asegurado que eliminará la ola de violencia en Uruapan.

Al respecto, la alcaldesa explicó que si bien han disminuido los homicidios, no es suficiente, ya que a partir de noviembre -mes en el que asesinaron a Carlos Manzo- los delitos van al alza.

Grecia Quiroz explicó que Omar García Harfuch confirmó que se deberá trabajar no sólo en disminuirlos, por lo cual Uruapan continuará trabajando en coordinación con el gobierno federal.