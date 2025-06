Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, entró en cierta polémica por la detención de un camarógrafo luego de la clausura del Museo Nacional del Tequila; aquí te decimos quién es el presidente municipal.

El martes 17 de junio, policías municipales de Tequila, Jalisco, tres policías municipales de Tequila, dos hombres y una mujer, detuvieron a un camarógrafo que cubría un operativo en la vía pública.

Las acciones del camarógrafo de N+ Guadalajara se dieron en respuesta a arbitrariedades cometidas en la zona, presuntamente por disposición del presidente municipal de Tequila, Jalisco, pero:

Diego Rivera Navarro es el actual alcalde de del municipio de Tequila, Jalisco, cargo que obtuvo gracias a una postulación del partido Morena.

La edad del alcalde Diego Rivera Navarro no forma parte de algún registro público visible.

El signo zodiacal del alcalde Diego Rivera Navarro, así como su fecha exacta de nacimiento, son datos privados.

El alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, no ha revelado su estado civil, por lo que este dato también es privado.

Este dato personal del alcalde Diego Rivera Navarro tampoco ha sido revelado de manera pública.

El alcalde Diego Rivera Navarro no cuenta con un currículum visible públicamente en el sitio oficial del gobierno de Tequila, Jalisco, al cual se puede acceder mediante el siguiente enlace.

Debido a que el presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, no cuenta con un currículum público, tampoco se tiene registro de su trayectoria política.

El 17 de junio, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) llevaron a cabo el aseguramiento del Museo Nacional del Tequila (MUNAT).

Junto con apoyo de la Guardia Nacional, las autoridades ingresaron al inmueble ubicado en el cruce de las calles Ramón Corona y Jesús Rodríguez de Hijar, donde fueron colocados dos con sellos con los folios 1-603 y 1-656.

Posteriormente, un camarógrafo de N+ Guadalajara fue detenido por policías municipales de Tequila, Jalisco cuando realizaba la cobertura de un operativo en la vía pública, situación que se le adjudicó al alcalde Diego Rivera Navarro.

De acuerdo con el medio La Crónica, el presidente municipal rechazó estas afirmaciones en su cuenta de Facebook; sin embargo, dicha publicación ya no aparece en sus redes sociales:

“Quiero hacer la mención de quela oposición busca desestabilizar a nuestro municipio y a nuestro gobierno con calumnias, dado que eso no lo vamos a permitir. Quiero aclararle a la opinión pública que mi administración no giró ninguna instrucción para la detención del camarógrafo antes mencionado de Televisa.Al contrario, giré instrucciones para que lo liberaran de inmediato en cuanto me enteré del asunto y también para que se esclarezca el porqué del actuar de los policías. En mi administración ese tipo de situaciones no están permitidas y vamos a llegar al fondo de esto”.

