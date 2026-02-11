Diego Rivera Navarro, exalcalde de Tequila, fue vinculado a proceso, pero el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) inició el proceso para suspender sus derechos como militante desde que lo detuvieron el 5 de febrero de 2026.

Morena habría declarado que tanto Diego Rivera Navarro como Juan Manuel Pérez Sosa y Juan Gabriel Toribio Villarreal tendrán que demostrar su inocencia con la autoridades para recuperar sus derechos partidarios.

Diego Rivera Navarro se queda sin derechos partidarios en Morena

La vinculación a proceso del exalcalde de Tequila, Jalisco, y las acusaciones de delincuencia organizada, secuestro y tortura, llevaron a Morena a declinar la afiliación de Diego Rivera Navarro.

Con un documento presentado de oficio por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena el 5 de febrero de 2026 se exhortó a suspender temporalmente los derechos que corresponden a Diego Rivera Navarro al ser su militante.

Según Morena, estos se le podrán regresar cuando él y los otros dos funcionarios públicos que fueron detenidos, demuestren su inocencia bajo el debido proceso.

Luisa Alcalde, dirigente de Morena (Redes Sociales)

Los argumentos del Movimiento se basan en que Diego Rivera Navarro, Juan Manuel Pérez Sosa y Juan Gabriel Toribio Villarreal no cumplen con los principios, lineamientos y el programa, representando “una amenaza” contra el objetivo con el que Morena está comprometido.

Asimismo, en el oficio citado por medios, se señala que la detención y acusaciones muestran “una fama pública negativa”, además de “incongruencia” con el discurso ético que tienen y las acciones que estarían teniendo sus afiliados.

CNHJ de Morena ya investigaba a Diego Rivera Navarro por sus acciones

La CNHJ de Morena extendió por oficio la suspensión temporal de los derechos partidarios de Diego Rivera Navarro y los dos funcionarios de Tequila que llevan el mismo proceso que el exalcalde. Sin embargo, desde tiempo antes ya había una advertencia.

Un oficio del 29 de enero de 2026, muestra que la CNHJ inició una investigación sobre el exalcalde, debido a una posada que realizó en donde invitó a la afiliación a Morena aunque no tenía la facultad para ello.

Asimismo, Diego Rivera Navarro promovió la rifa de un automóvil para quiénes decidieran unirse a Morena, lo que el CNHJ percibió como otorgar ‘beneficios’ por la militancia cuando estaba debe ser libre.