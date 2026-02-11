Una jueza de control vinculó a proceso a Isaac Carbajal, exdirector de Obras Públicas de Diego Rivera en Tequila , por los delitos de:

Posesión de cartuchos de fuego

Delitos contra la salud, en la modalidad de venta de metanfetaminas

Tras la vinculación a proceso, la jueza determinó que Isaac Carbajal, actualmente recluido en un Cefereso de Michoacán, fuera trasladado al penal del Altiplano en el Estado de México (Edomex).

Isaac Carbajal, exdirector de Obras Públicas de Tequila, es vinculado a proceso por múltiples delitos

Este 11 de febrero, Isaac Carbajal, colaborador de Diego Rivera, fue vinculado a proceso luego de una jueza dictara que la evidencia presentada por la Fiscalía de Jalisco es suficiente para acusarlo de múltiples delitos.

Además de la vinculación a proceso de Isaac Carbajal, durante la audiencia se dieron a conocer los detalles del operativo enjambre, en donde también fue arrestado Diego Rivera.

De acuerdo con la información, Isaac Carbajal se encontraba en el mismo domicilio que Diego Rivera y al ser descubierto, apuntó contra los agentes federales y les dijo que “no sabían con quien se metían” .

Por lo anterior, Isaac Carbajal fue vinculado por posesión de cartuchos de fuego, además de los delitos contra la salud y permanecerá en prisión preventiva mientras se realiza la investigación complementaria.

La defensa de Isaac Carbajal pidió que fuera trasladado a un penal de mediana seguridad en Jalisco; sin embargo, la Fiscalía señaló que sería peligroso dado que en el estado opera el CJNG, por lo que solicitó su traslado al penal del Altiplano.