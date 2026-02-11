El exalcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, fue vinculado a proceso el 10 de febrero de 2026 por múltiples delitos, entre ellos delincuencia organizada, extorsión, desvío de recursos, corrupción, privación ilegal de la libertad y tortura.

El juez Mario Elizondo Martínez ordenó prisión preventiva en el penal de máxima seguridad “El Altiplano”, mientras se desarrolla una investigación complementaria de cuatro meses.

La Fiscalía de Jalisco presentó pruebas que lo señalan de secuestrar y torturar a aspirantes a la alcaldía en las elecciones de 2021.

Diego Rivera, exalcalde de Tequila, es vinculado a proceso

En la audiencia de imputación que Diego Rivera tuvo el 10 de febrero de 2026, el juez Mario Elizondo Martínez vinculó a proceso al exalcalde por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por los delitos de:

Delincuencia organizada

Extorsión

Desvío de recursos

Corrupción

Privación ilegal de la libertad

Tortura

La decisión del juez sobre Diego Rivera apodado “El Presidente” lleva al político a vivir su proceso en prisión preventiva en “El Altiplano” en el Estado de México.

Asimismo, se dice que se dieron cuatro meses para la investigación complementaria como un segundo lapso al solicitado por los abogados del exalcalde a una primera petición para recabar información.

Cabe destacar que junto a la detención de Diego Rivera y ahora vinculación a proceso, se está llevando la de Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública Municipal y el director de Catastro de Tequila, Juan Gabriel Toribio Villarreal. Sin embargo, estos se encuentran en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 15 en Chiapas.

Diego Rivera habría secuestrado y torturado a aspirantes a la alcaldía de Tequila

Dentro de la vinculación a proceso por la que Diego Rivera fue sentenciado, se encuentran los delitos de privación ilegal de la libertad y tortura que habría cometido contra aspirantes a la alcaldía de Tequila.

En la audiencia, el juez aprobó la información presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) donde se muestran las pruebas contra Diego Rivera en estos aspectos.

Según los datos presentados, “El Presidente” privó de la libertad y torturó a un aspirante a la alcaldía de Tequila en las elecciones de Jalisco de 2021.

Se trató de Guillermo Cordero García, precandidato por Morena, y su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez, lo que los llevó a renunciar a sus aspiraciones políticas en Tequila.