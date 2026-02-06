La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, se dio gracias a las denuncias presentadas por la ciudadanía.

Claudia Sheinbaum reiteró que ni Morena ni ningún otro partido puede ser “un paraguas” que ampare a un funcionario a cometer delitos.

“Ningún partido político, y menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse” Claudia Sheinbaum

Asimismo, resaltó que sin importar el partido al que pertenece el alcalde de Tequila será investigado y juzgado conforme a la ley.

Investigación contra alcalde de Tequila derivó de denuncias ciudadanas, recuerda Sheinbaum

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, la investigación que derivó en la detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, se realizó debido a las denuncias ciudadanas.

La presidenta señaló que no se está investigando de manera particular a ningún servidor o funcionario público; sin embargo, sí se hace caso a las denuncias de los ciudadanos.

En el caso del alcalde de Tequila, la presidenta compartió que personalmente recibió varias denuncias ciudadanas, así como de empresarios de la zona.

“Es a partir de denuncias, no es que haya una investigación particular a algún servidor público, a algún funcionario. En el caso de la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, se recibieron muchas denuncias” Claudia Sheinbaum

Por su parte, Omar García Harfuch señaló que se inició una carpeta de investigación con las denuncias presentadas por la ciudadanía, así como por pequeñas, medianas y grandes empresas.

Asimismo, recordó que la detención realizada en el Operativo Enjambre se logró gracias al trabajo de las diferentes organizaciones federales que se logró la orden de aprehensión y posteriormente su cumplimentación.

Cabe recordar que una de las empresas que denunció al alcalde Diego Rivera Navarro fue Grupo Cuervo, quien resaltó que había un delito de extorsión luego de la exigencia de un pago millonario para evitar la clausura de una de sus plantas de producción.