Diego Rivera fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser el presunto responsable del secuestro de candidatos de Morena a la presidencia del municipio de Tequila.

Los reportes señalan que, en 2021, Diego Rivera orquestó el secuestro de Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez para obligarlos a renunciar a su candidatura.

Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, se queda en prisión preventiva (Michelle Rojas/X)

Diego Rivera habría secuestrado a candidatos de Morena en 2021 para ganar presidencia municipal

La investigación de la FGR señaló que Diego Rivera secuestró a candidatos de Morena en Tequila, Jalisco, para que renunciaran a su postulación en 2021 y así lograr ganar el cargo.

Tras el secuestro, Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez habrían declinado su candidatura, que quedó constatado frente al Instituto Electoral de Jalisco en marzo de 2021.

De acuerdo con la información, los candidatos de Morena fueron “levantados” por sujetos armados, quienes los golpearon y los privaron de su libertad en una casa de seguridad en Jalisco.

Gracias a que Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez renunciaron a su candidatura, Diego Rivera habría logrados ganar los comicios con más de 7 mil votos.

CJNG ayudó a Diego Rivera a ganar la alcaldía de Jalisco

El expediente de la FGR señaló que Diego Rivera pactó con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para garantizar su victoria, pues la organización se dedicaba a “quitar del camino” a sus adversarios.

Debido a la “ayuda” recibida del CJNG, Diego Rivera, que recién fue detenido en el marco del Operativo Enjambre, se comprometió a entregar 40 millones de pesos anuales a la célula criminal.