El nombre de Sergio Miguel Martín Castellanos, Diputado del PT en Jalisco, está haciendo ruido en medios de comunicación por sus gustos y caras adquisiciones.

En un marcado contexto de austeridad impulsada por la 4ta Transformación, el diputado fue exhibido junto al exalcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, luciendo un costoso Rolex Submariner.

¿Quién es Sergio Miguel Martín Castellanos?

Sergio Miguel Martín Castellanos es diputado local en la LXIV Legislatura de Jalisco, reconocido por su labor en el campo y la ganadería.

Su visión es la reactivación económica del estado a través de una transformación integral que permita a los productores enfrentar los retos del siglo XXI.

El pilar económico y cultural de Jalisco, asegura, es la ganadería, un sector clave.

Sergio Miguel Martín Castellanos (Partido del Trabajo)

¿Qué edad tiene Sergio Miguel Martín Castellanos?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Sergio Miguel Martín Castellanos y, por tanto, su edad.

¿Quién es la esposa de Sergio Miguel Martín Castellanos?

Sergio Miguel Martín Castellanos está casado con una mujer llamada Martha.

Sergio Miguel Martín Castellanos y su esposa Martha (@sergio_martincastellanos / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Sergio Miguel Martín Castellanos?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Sergio Miguel Martín Castellanos y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Sergio Miguel Martín Castellanos?

Sergio Miguel Martín Castellanos y su esposa Martha tienen una hija en común llamada Karol.

¿Qué estudió Sergio Miguel Martín Castellanos?

Sergio Miguel Martín Castellanos estudió hasta el séptimo semestre de Derecho.

Sergio Miguel Martín Castellanos (@sergio_martincastellanos / Instagram)

¿En qué ha trabajado Sergio Miguel Martín Castellanos?

De acuerdo con el currículum publicado por el Congreso de Jalisco, Sergio Miguel Martín Castellanos es:

Presidente del Sistema Producto Equino en el Estado de Jalisco

Director del Festival Internacional del Caballo

Director del Programa Caballos, Agave y Tequila

Consejero Político Estatal de Morena

Coordinador de afiliación distrital del PT.

Sergio Miguel Martín Castellanos (@sergio_martincastellanos / Instagram)

Exhiben a Sergio Miguel Martín Castellanos usando lujoso Rolex

Contrario a vivir en austeridad, Sergio Miguel Martín Castellanos se rodea de lujos.

Jorge García, un colaborador de EmeEquis, exhibió al Diputado del PT. Publicó en la red social X, una fotografía de éste junto a Diego Rivera Navarro, exalcalde de Tequila.

En la imagen sobresale un detalle, la muñeca izquierda de Sergio Miguel Martín Castellanos está adornada por un Rolex Submariner.

Exhiben a diputado del PT usando lujoso rolex (@jorgegogdl / X)

El modelo no es claro; sin embargo, se habla del modelo Rolex Submariner Starbucks y Hulk. Cuyo precio ronda entre los $314,037 y $333,045 pesos.

Costo del Rolex Submarine (Internet)

Inevitablemente esto ha generado críticas entre la oposición y los mexicanos, quienes piden cuentas claras sobre los gastos de senadores y diputados que forman parte de la 4ta Transformación, movimiento impulsado por Morena.