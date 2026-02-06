El alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, permanecerá en prisión preventiva oficiosa tras ser detenido por las acusaciones de extorsión, delincuencia organizada y secuestro.

La medida fue ordenada por el juez Mario Elizondo Martínez durante la audiencia del 6 de febrero de 2026, en la que también se concedió la ampliación del término constitucional antes de resolver su vinculación a proceso.

Concluye primera audiencia de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila

El juez de control Mario Elizondo Martínez ordenó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco fue detenido durante el Operativo Enjambre.

Durante la audiencia inicial, la representación legal del alcalde de Tequila solicitó la ampliación del término constitucional, misma que fue otorgada por el juez que fijó un plazo de 144 horas.

Diego Rivera Navarro (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Debido a lo anterior, se prevé que la nueva audiencia en la que se resolverá si Diego Rivera Navarro será vinculado a proceso o no, se lleve a cabo hasta el próximo jueves 12 de febrero.

En tanto, el presidente municipal sobre quien pesan acusaciones de extorsión, secuestro y delincuencia organizada, se quedará en el Cefereso No. 1, mejor conocido como el Penal del Altiplano.

Cabe destacar que en la primera audiencia, también fueron imputados otros 2 ex servidores públicos del ayuntamiento de Tequila:

Juan Manuel Pérez Sosa, ex director de Seguridad Pública

Juan Gabriel Toribio Villarreal, ex director de Catastro y Predial de Tequila

Nota en desarrollo. En breve más información.