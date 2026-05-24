Juana Barraza, mejor conocida como “La Mataviejitas”, recibe atención médica debido a complicaciones críticas derivadas de la insuficiencia renal que padece.

Cabe recordar que Juana Barraza purga una condena de 759 años en prisión, debido a los múltiples asesinatos de mujeres de la tercera edad de los que fue hallada culpable.

Juana Barraza fue trasladada a hosítal en Iztapalapa por urgencia médica

Reportes señalan que “La Mataviejitas” -de 68 años- requirió atención médica urgente luego de que presentara problemas en su estado de salud por complicaciones relacionadas al padecimiento de insuficiencia renal.

Derivado de esta situación, Juana Barraza fue evacuada de urgencia del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla y trasladada hacia el Hospital Belisario Domínguez, en la alcaldía Iztapalapa de la CDMX.

Se espera que una vez sea estabilizada de sus actuales problemas renales, “La Mataviejitas” deberá regresar al penal de Santa Martha Acatitla para continuar con su condena.

Este evento médico no es el primer contratiempo de salud que obliga a Barraza salir de prisión. En julio de 2023, fue atendida en el Hospital General Xoco debido a una fractura de fémur ocasionada por una caída accidental dentro del penal.

Tras recuperarse de aquel incidente, la mujer regresó a la cárcel para seguir cumpliendo su condena, misma situación que se repetirá en esta ocasión.