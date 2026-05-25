Cruz Azul llegó a 10 títulos en el futbol mexicano tras ganar la Final del Clausura 2026 de la Liga MX, este domingo 24 de mayo ante Pumas.

Pumas vs Cruz Azul definieron al campeón del Clausura 2026 en el Estadio Olímpico Universitario, donde La Máquina ganó su título número 10 en la Liga MX con una victoria de 2 a 1.

Cruz Azul es el cuarto equipo con más títulos en la Liga MX, abajo de América, Chivas y Toluca.

Títulos de Cruz Azul en el futbol mexicano:

Temporada 1968-69 México 1970 Temporada 1971-72 Temporada 1972-73 Temporada 1973-74 Temporada 1978-79 Temporada 1979-80 Invierno 1997 Clausura 2021 Clausura 2026

Los primeros campeonatos de Cruz Azul en el futbol mexicano

Los primeros títulos de Cruz Azul llegaron en la temporada 1968-69 y en el torneo México 1970.

En la campaña 1968-69, Cruz Azul ganó el título al sumar 44 puntos como líder del torneo. Amarró el cetro tras derrotar al León por 3-2.

En 1970, Cruz Azul ganó el torneo también por puntos, al finalizar en la primera posición con 21 unidades.

Cruz Azul gana su primer título (@cruzazul)

El tricampeonato de Cruz Azul en el futbol mexicano

La mejor época de Cruz Azul en el futbol mexicano fue en la décadas de los años setenta, cuando logró el tricampeonato entre 1971 y 1974.

Con Raúl Cárdenas como entrenador, Cruz Azul logró tres títulos consecutivos en el futbol mexicano.

Temporada 1971-72: El primer título lo consiguió 4-1 ante América en la final disputada en el Estadio Azteca. Temporada 1972-73: El bicampeonato llegó sobre León en tres partidos. Temporada 1973-74: El tricampeonato se consumó el 19 de mayo de 1974 tras vencer 3-0 al Atlético Español.

Cruz Azul logra el tricampeonato (@cruz azul)

Dos títulos más para Cruz Azul en la década de los setenta

El Cruz Azul ganó el título por sexta ocasión tras derrotar a los Pumas en la final de la temporada 1978-79.

El triunfo fue con un 2-0 en el partido de vuelta jugado en el Estadio Azteca.

Al año siguiente, en la campaña 1979-80, Cruz Azul sumó otro título tras derrotar con global de 4-3 a los Tigres en el Estadio Azteca.

Cruz Azul gana su noveno título ante Santos (Carlos Ramirez / Carlos Ramirez)

El fin de una larga sequía de títulos de Cruz Azul

En el Invierno de 1997 sumó su octavo título al derrotar como visitante a León, pero inició también una larga sequía que terminó en el año 2021.

Tras innumerables fracasos, Cruz Azul logro su título más reciente en el futbol mexicano en el Clausura 2021, venciendo a Santos Laguna en el Estadio Azteca.