Salvador González de los Santos es un abogado con amplia trayectoria en procuración de justicia con más de 30 años en el servicio público. Aquí te contamos más sobre el actual Fiscal de Jalisco.

¿Quién es Salvador González de los Santos?

Salvador González de los Santos es un abogado y funcionario público mexicano especializado en procuración e investigación de justicia. Desde diciembre de 2024 fue nombrado y ratificado por el Congreso del Estado de Jalisco como Fiscal General del Estado de Jalisco, la máxima autoridad de la fiscalía estatal encargada de investigar y perseguir delitos en esa entidad.

¿Qué edad tiene Salvador González de los Santos?

No se cuenta con la fecha exacta de nacimiento de Salvador González Santos, por lo que se desconoce cuál es su edad.

¿Salvador González de los Santos tiene esposa?

La vida personal de Salvador González es privada, por lo que se desconoce cuál es su situación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Salvador González de los Santos?

Al no contar con su fecha de nacimiento, no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Salvador González de los Santos tiene hijos?

Se desconoce si Salvador González tiene hijos, pues los detalles públicos que se conocen sobre él se centran en su trayectoria.

¿Qué estudió Salvador González de los Santos?

Salvador González de los Santos cuenta con una licenciatura en Derecho por parte de la Universidad de Guadalajara. Además, cuenta con estudios de posgrado en derecho penal y seguridad pública, así como una maestría en Derecho Penal por la Universidad Cuauhtémoc de Guadalajara.

Por otra parte, tiene una maestría en administración de justicia y seguridad pública y un doctorado en derecho.

¿En qué ha trabajado Salvador González de los Santos?

Salvador González se ha desempeñado en diversos cargos relacionados con su carrera, destacando puestos como: