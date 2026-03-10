Diego Rivera Navarro, exalcalde de Tequila, Jalisco, obtuvo una suspensión provisional contra la vinculación a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada.

En resumen, la medida cautelar de Diego Rivera Navarro, exalcalde de Tequila, significa que:

Se detiene temporalmente una acción de la autoridad contra Diego Rivera Navarro mientras el juez analiza de fondo el caso

Diego Rivera Navarro no está absuelto de delitos ni será liberado tras obtener la suspensión provisional

Audiencia de suspensión definitiva de Diego Rivera Navarro se celebrará el 17 de marzo

Un juez de distrito le concedió la suspensión provisional a Diego Rivera Navarro, exalcalde de Tequila, en contra de la vinculación a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada.

Según explicó Jorge Adrián Cruz Flores, titular del Juzgado Tercero de Distrito en materia Penal con sede en Toluca, la medida cautelar de Diego Rivera Navarro busca que el juez de control suspenda la apertura del juicio oral.

De esta forma, la continuación del caso se llevaría a cabo hasta que se resuelva la suspensión definitiva, cuya audiencia está programada para el 17 de marzo, donde el juez decidirá si la revoca o continúa.

Sobre este asunto, el juez destacó que otorgar la suspensión provisional no afecta el interés social ni el orden público y que, de no concederse, podrían generarse daños de difícil reparación.

¿De qué se la acusa a Diego Rivera Navarro?

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Diego Rivera Navarro encabezaba una red de corrupción dentro del ayuntamiento de Tequila, donde servidores públicos extorsionaban a empresarios y comerciantes.

Las indagatorias también señalan que se habrían desviado recursos del erario público y que el exalcalde estaría relacionado con una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).