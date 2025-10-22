Coca-Cola reafirma su compromiso con las comunidades afectadas en Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro tras la tormenta Raymond. La Industria Mexicana, junto con Fundación Coca-Cola México, coordina apoyos con autoridades y la sociedad para impulsar la recuperación de las zonas más impactadas.

Coca-Cola coordina apoyo con autoridades y comunidades

La Industria Mexicana de Coca-Cola, conformada por Coca-Cola México y sus ocho socios embotelladores, ha entregado más de 1.3 millones de litros de agua, 3 mil despensas, 3 mil insumos médicos y 2 mil kits de limpieza en coordinación con autoridades locales, estatales y federales.

Además, operan tres plantas potabilizadoras móviles, dos en Veracruz y una en Puebla, y una cuarta en proceso de activación, garantizando agua segura para miles de personas. Hasta el momento se han mantenido entregas en las cuatro entidades.

Veracruz: 279 mil litros de agua, 1,080 despensas, 1,024 kits de higiene y limpieza, dos plantas potabilizadoras móviles y una tercera en proceso.

Hidalgo: 610 mil litros de agua, 600 despensas y kits de limpieza.

Puebla: 26 mil litros de agua, 900 despensas y una planta potabilizadora móvil activa desde el 21 de octubre.

Querétaro: 5 mil litros de agua purificada para comunidades que reciben familias desplazadas.

Entregas en el AIFA: 449 mil litros de agua para comunidades de Hidalgo y Puebla.

Además, las personas afectadas por el paso de la tormenta pueden acudir a los puntos de acceso donde se encuentra disponible agua purificada de manera gratuita.

Poza Rica, Veracruz: Boulevard Adolfo Ruíz Cortines y Calle Mangos, fraccionamiento La Florida (9:00 a 17:00 hrs)

Boulevard Adolfo Ruíz Cortines y Calle Mangos, fraccionamiento La Florida (9:00 a 17:00 hrs) Huauchinango, Puebla: Art. 115 Constitucional, El Potro, 73176 Huauchinango (9:00 a 16:00 hrs)

Coca-Cola continuará apoyando a comunidades afectadas

A través de Fundación Coca-Cola México, se han destinado más de 1.5 millones de pesos para kits de limpieza y apoyo comunitario, mientras que los socios embotelladores han movilizado plantas e infraestructura para entregar suministros a las zonas más necesitadas.

Patricio Caso, vicepresidente de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Coca-Cola México, destacó:

En momentos como este, la unión y la colaboración hacen la diferencia. Desde la Industria Mexicana de Coca-Cola trabajamos de la mano con autoridades, organizaciones y comunidades para que el apoyo llegue a quienes más lo necesitan. Patricio Caso

El próximo 25 de octubre, el Coca-Cola Food Fest Veracruz será un punto de encuentro solidario. Todas las ganancias del boletaje se destinarán a la Cruz Roja Mexicana, y se instalará un centro de acopio coordinado con voluntarios y organizaciones locales para reunir víveres y artículos de primera necesidad destinados a las comunidades afectadas.