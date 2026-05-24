El actor canadiense Stewart McLean, reconocido por sus participaciones en las series Arrow y Un lugar para soñar, fue encontrado muerto a los 45 años en Lions Bay, Columbia Británica.

Aunque en un inicio Stewart McLean fue reportado como desaparecido, autoridades canadienses ahora investigan el caso como un posible homicidio.

Amigo de Stewart McLean alertó que algo no estaba bien

Autoridades dieron a conocer la muerte del actor Stewart McLean, mejor conocido por participar en la exitosa serie de Arrow, a los 45 años de edad; la policía ya investiga las causas de su muerte como un posible homicidio.

El actor Stewart McLean murió a los 45 años de edad (Especial)

McLean había sido visto por última vez el pasado 15 de mayo en su domicilio y tres días después se levantó un reporte oficial de desaparición.

La Real Policía Montada de Canadá confirmó que el Equipo Integrado de Investigación de Homicidios tomó el caso tras hallar indicios de violencia durante las diligencias en la casa del actor.

Jeff Seymour, actor y amigo cercano de Stewart McLean, reveló que sospechó que “algo grave ocurría” luego de que el intérprete faltara a una sesión de grabación, comportamiento que describió como completamente fuera de lo normal.

Seymour recordó que McLean era una persona reservada, puntual y muy profesional, por lo que su ausencia encendió las alarmas entre sus conocidos.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado la causa oficial de muerte de Stewart McLean ni posibles sospechosos; sin embargo, continúan revisando cámaras de seguridad y entrevistando a personas cercanas para reconstruir las últimas horas de vida del actor.

El actor Stewart McLean murió a los 45 años de edad (Especial )

Además de Arrow, Stewart McLean participó en producciones como:

Supernatural

Travelers

Virgin River

Esto hizo que Stewart McLean consolidara una carrera reconocida dentro de la televisión canadiense y estadounidense.