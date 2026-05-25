El empresario Daniel Garay Tanamachi de 44 años, originario del estado de Sinaloa, fue reportado como desaparecido en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con los reportes, Daniel Garay Tanamachi fue visto por última vez el domingo 17 de mayo en la exclusiva zona del Country Club en Guadalajara.

Desaparece el empresario sinaloense Daniel Garay Tanamachi; se reunió con desconocido en Guadalajara

Familiares y amigos del empresario Daniel Garay Tanamachi han solicitado ayuda a las autoridades, luego de que señalar que se encuentra desaparecido desde el 17 de mayo cuando se encontraba en Guadalajara, Jalisco.

La información sugiere que el empresario sinaloense se reunió con un supuesto cliente en su domicilio; sin embargo, después de dicho encuentro no se volvió a saber de él.

De acuerdo con los registros de las cámaras de vigilancia del complejo habitacional, el empresario llegó a su departamento cerca de las 21:00 horas tras un evento familiar, lugar donde recibió a un individuo desconocido.

Poco después, ambos se retiraron del edificio a bordo del automóvil propiedad de la víctima, perdiéndose desde entonces todo rastro de su ubicación.

Al inspeccionar la vivienda, los familiares hallaron la televisión y las luces encendidas, además de bebidas a medio consumir, lo que sugiere una interrupción abrupta de su rutina.

Desaparece Daniel Garay Tanamachi, empresario sinaloense en Guadalajara (Especial)

Difunden ficha de búsqueda para localizar a Daniel Garay Tanamachi, empresario sinaloense desaparecido en Guadalajara

Por ello presentaron una denuncia ante la Fiscalía del Estado de Jalisco, instancia que ya colabora con la Comisión Nacional de Búsqueda.

La preocupación de la familia aumentó al recibir mensajes de texto solicitando una suma de 40 mil pesos para un supuesto plan de inversión, lo que ha reforzado la hipótesis de que Daniel fue víctima de un engaño vinculado a su profesión.

Ante esto, se activaron los protocolos de búsqueda por parte de autoridades estatales y federales para localizar a Daniel Garay Tanamachi.

Garay Tanamachi es reconocido en el sector empresarial por su labor en la importación de mercancías asiáticas y su trayectoria como pionero en la implementación de proyectos de pasto sintético

Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenciones ni avances significativos en las diligencias para localizar al empresario sinaloense, por lo que su familia solicita el apoyo de la ciudadanía para difundir su ficha de búsqueda.