El nombre de Joel Huiqui no es para nada desconocido para los fans del futbol mexicano y mucho menos para Cruz Azul.

Joel Huiqui es canterano de Cruz Azul, aunque hizo su debut con el CF Pachuca en el torneo Apertura 2003, mismo torneo en el que levantó su primer título de Liga MX.

Después pasó a Cruz Azul, donde se convirtió en referente. También tuvo actuaciones con la Selección Mexicana, aunque nunca pudo disputar una Copa del Mundo de la FIFA.

En 2019 decidió terminar su carrera como futbolista profesional, para comenzar su etapa como entrenador, actualmente en las categorías inferiores de Cruz Azul.

¿Quién es Joel Huiqui?

Joel Huiqui es un viejo conocido de Cruz Azul, jugó como como defensa central y se convirtió en símbolo del equipo de La Noria debido a su y su mítica jugada: la “muertinha”.

Como futbolista Huiqui también defendió los colores equipos históricos del futbol mexicano como lo son Pachuca y Monarcas.

Tras su retiro de las canchas se formó como entrenador y en 2023 regresó al club para trabajar en fuerzas básicas. Actualmente está a cargo de la Sub-21 en donde ha firmado un semestre para el olvido al colocarse al en el lugar 15 con 19 puntos.

¿Qué edad tiene Joel Huiqui?

Joel Huiqui nació el 18 de febrero de 1983 por lo que actualmente tiene 43 años.

¿Joel Huiqui tiene esposa?

Sí, Joel Huiqui tiene más de 15 años de matrimonio con Ana Paula Fernández Santacruz Ruíz.

¿Qué signo zodiacal es Joel Huiqui?

Huiqui nació en febrero por lo que si signo zodiacal es Acuario.

¿Joel Huiqui tiene hijos?

Sí, Joel Huiqui y Ana Paula han formado una familia en la que son padres de 2 pequeñas niñas.

¿Qué estudió Joel Huiqui?

Tras retirarse en 2019, Joel Huiqui inició su preparación como director técnico, trabajando en equipos de las fuerzas básicas de Cruz Azul y de la Liga TDP.

De confirmarse su designación como entrenador interino del primer equipo cementero, su principal objetivo será guiar al plantel en la última jornada y en la Liguilla, donde aún tiene aspiraciones al título.

¿En qué ha trabajado Joel Huiqui?

Joel Huiqui ha tenido dos principales cargos a lo largo de su carrera, futbolista y entrenador. Su debut como jugador se dio en 2003 cuando jugaba con Pachuca en un partido ante Tigres en el Torneo Apertura de ese año.

Para el Apertura 2004,Huiqui llegó al primer equipo de Cruz Azul y debutó ese mismo torneo en la Jornada 3 donde Rayados ganó 3-0. En el 2005 fue convocado a la Selección Mexicana.

Tras su retiro, Huiqui tomó el curso de entrenador en el ENDIT y se graduó como director técnico dirigiendo las fuerzas básicas del Cruz Azul y FC Juárez.