Diego Rivera, exalcalde de Tequila, no habría presentado ninguna declaración de transparencia desde que llegó al cargo, pese a estar obligado por ley a rendir cuentas como funcionario.

En octubre de 2024, Diego Rivera inició su cargo como alcalde de Tequila; sin embargo, la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) no arroja información sobre su administración.

Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, se queda en prisión preventiva (Michelle Rojas/X)

Revelan que Diego Rivera, exalcalde de Tequila, llevó una administración opaca al no rendir cuentas

El artículo 66 de la Ley General de Transparencia dicta que el gobierno municipal está obligado a transparentar todos sobre:

Contratos

Licitaciones

Presupuestos

Deuda pública

Estructuras orgánicas

Planes de desarrollo

Gastos en comunicación social

Según la consulta de El Universal, Diego Rivera llevó una administración opaca al no transparentar la información obligada por la ley, además de no realizar sus declaraciones patrimoniales.

La última declaración patrimonial de Diego Rivera fue en 2023, cuando detalló recibir ingresos anuales de 72 mil 773 pesos y parte ellos eran por la compra y venta de caballos, sin embargo, se desconoce si seguía con esa actividad tras llegar a la presidencia municipal.

Por otra parte, funcionarios del municipio de Tequila tampoco han entregado su declaración patrimonial, por lo que se desconoce el sueldo que percibían Diego Rivera y sus colaboradores.

Cabe mencionar que Isaac Carbajal, director de Obras Públicas de Tequila, Jalisco en la administración de Diego Rivera, también fue detenido y vinculado a proceso por nexos con el narcotráfico y portación de armas.