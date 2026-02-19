El coordinador general de la Cámara de Industriales, Antonio Lancaster, anunció que se presentaron iniciativas para frenar la extorsión a empresarios de Jalisco y otros delitos.

Las medidas se dan tras la detención de Diego Rivera , el exalcalde de Tequila , quien está señalado de extorsionar a los empresarios de Jalisco, como José Cuervo, aunque enfrenta seis denuncias más.

Empresarios de Jalisco presentan iniciativas para frenar crimen y extorsión

Tal como dio a conocer el coordinador de la Cámara de Industriales, se presentaron dos iniciativas para blindar a los empresarios y al gobierno municipal y evitar el crimen en la función pública.

Como han apuntado, la extorsión se ha infiltrado en las estructuras municipales de Jalisco, lo cual podría evitarse con la inhabilitación de una persona que tenga vínculos delictivos.

Empresarios de Jalisco presentaron iniciativas para frenar la extorsión institucional (Cámaras Industriales Jalisco)

Asimismo, se trazó una estrategia para detener la extorsión, que incluye cobros excesivos y multas arbitrarias como se vio en Tequila, ya que dichas prácticas resultan perjudiciales para el comercio.

Por lo mismo, los empresarios piden que se modifique el marco jurídico y que las denuncias se presenten sin depender de una queja del afectado como se da actualmente, ya que tienen miedo.

Esto daría facultades especiales a la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, derivado de que las denuncias muchas veces se dan a conocer a través de medios de comunicación.

Empresarios de Jalisco denuncian extorsiones de funcionarios de otros cinco municipios

Los empresarios de Jalisco también denunciaron que hay otros cinco municipios de la entidad que realizan prácticas como las vistas en Tequila, la cual llamaron extorsión institucional.

Aunque no dieron a conocer los nombres debido a petición de las autoridades de Jalisco para llevar a cabo la investigación, el coordinador de Cámaras de Industriales aclaró que son zonas fuera de Guadalajara.

Referente al caso de Tequila y la presidenta interina, Lorena Marisol Rodríguez, Cámaras Industriales de Jalisco confirmó que mantienen diálogo sin embargo, empresarios mantienen desconfianza.