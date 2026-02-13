La Fiscalía General de la República (FGR) señaló a “El Rey Mago” como un actor clave en el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Diego Rivera Navarro, exalcalde de Tequila.

Severo Flores Mendoza, alias “El Rey Mago”, habría servido como enlace entre autoridades estatales y el CJNG cuando fungió como jefe policial de alto rango en la región Valles de Jalisco.

Autoridades federales han señalado a “El Rey Mago” como un operador del CJNG y pieza clave en la estructura de una red criminal en la que Diego Rivera Navarro estaría involucrado.

Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, se queda en prisión preventiva (Michelle Rojas/X)

Durante su audiencia por delincuencia organizada y secuestro, Diego Rivera Navarro negó conocer a “El Rey Mago”, aunque la FGR ya lo ha señalado en sus investigaciones.

La información señala que “El Rey Mago” habría fungido como enlace logístico y coordinador de células locales, con capacidad para movilizar personas, recursos y armamento en zonas estratégicas.

Por más de una década, Severo Flores Mendoza ocupó diversos cargos de mando, incluyendo los siguientes:

Jefe de la policía municipal en Cocula

Coordinador de jefes policiales en la región Valles

Jefe de la policía de Ameca

Cabe mencionar que, en 2022, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a “El Rey Mago” en su lista de sancionados al calificarlo como policía corrupto, pues recibía sobornos del CJNG.

Actualmente, Severo Flores Mendoza, alias “El Rey Mago”, es considerado un prófugo de la justicia y es buscado por delitos de: