La presidenta Claudia Sheinbaum puso en duda la versión del fiscal de Chihuahua por los agentes estadounidenses que murieron entre el 17 y 18 de abril.

En conferencia de prensa, la presidenta destacó que el fiscal César Jáuregui Moreno cambió su versión sobre los hechos, por lo que continúan las investigaciones.

Esto debido a que el fiscal de Chihuahua había declarado que la muerte de los agentes mexicanos y estadounidenses había ocurrido en un accidente luego de un operativo.

Sin embargo, un día después aseguró que los agentes de Estados Unidos no participaron en el operativo en el que se desmanteló un narcolaboratorio.

“Cambió su declaración”: Sheinbaum señala investigación sobre agentes muertos en Chihuahua

Claudia Sheinbaum compartió señaló que se está investigando el hecho en el que murieron dos agentes estadounidenses en Chihuahua ante el cambio de versión hecha por el fiscal.

La presidenta resaltó que el fiscal de Chihuahua “cambió su declaración”, pues primero aseguró que los agentes habían participado en el operativo para negarlo un día después.

Por ello, señaló que se están haciendo las investigaciones correspondientes sobre su presencia en el país, así como la agencia a la que pertenecían.

“Ayer el fiscal de Chihuahua cambió su declaración y estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia eran” Claudia Sheinbaum

Ambos agentes estadounidenses murieron en una accidente carretero junto con un agente estatal y Pedro Román Oseguera, director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua.

Gobierno de Sheinbaum investiga posible violación a la Ley de Seguridad Nacional

Por otra parte, Claudia Sheinbaum señaló que se está investigando si la presencia de los agentes estadounidenses en Chihuahua supone una violación a la Ley de Seguridad Nacional.

“Tiene que hacerse toda la investigación por parte de la fiscalía para saber si se violó la constitución o la Ley de Seguridad nacional y que den toda la información veraz las autoridades de Chihuahua” Claudia Sheinbaum

Esto ya que al momento, el gobierno federal confirmó que los agentes estadounidenses “sí estaban trabajando conjuntamente” con las autoridades locales sin que esto fuera informado conforme a la ley.

Cabe señalar que el fiscal de Chihuahua señaló que los agentes extranjeros habían participado en el operativo contra narcolaboratorios en Chihuahua.

Sin embargo, luego de que Claudia Sheinbaum señala que no había información sobre la participación de agentes de Estados Unidos en México, el fiscal cambió su versión.

“Ella tiene razón, jamás se informó que hubiera participación de agentes estadounidenses en el operativo, porque no había agentes estadounidenses” César Jáuregui Moreno, fiscal de Chihuahua

Asimismo, el fiscal aseguró que los agentes se encontraban a 54 km del lugar del operativo realizando una capacitación de manejo de drones; sin embargo, pidieron apoyo para el traslado de regreso.

Fue en este presunto traslado de apoyo cuando el vehículo en el que viajaban cayó a un barranco, lo que provocó la muerte de 4 personas.