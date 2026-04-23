Manlio Fabio Beltrones aseguró que no es necesario el citatorio a la gobernadora Maru Campos por el caso de la Agencia Central de Investigación (CIA) en Chihuahua.

De acuerdo con el senador, la Cámara de Senadores no tiene la facultad de citar a Maru Campos a comparecer y resaltó que este caso debe tomarse como experiencia para que ”no se vuelva a repetir”.

Maru Campos, así como César Jáuregui Moreno, fiscal de Chihuahua, fueron citados al Senado el 28 de abril a las 11:00 horas, tiempo local.

Senado no tiene facultad para citar a Maru Campos; “es una invitación”, señala Beltrones

Manlio Fabio Beltrones aseguró que el Senado no tiene la facultad para citar a Maru Campos y al fiscal de Chihuahua a comparecer sobre el caso de los agentes de la CIA en el estado.

Asimismo, destacó que el citatorio es en realidad “una invitación” que incluso podría no ser atendida, y aclaró que está en contra de la citación a la gobernadora de Chihuahua.

“No es ni tan siquiera un citatorio porque de eso no tiene facultad el Senado, es una investigación a la que pueden venir o no pueden venir… La verdad es que fue lamentable. Mi voto es en contra del mismo” Manlio Fabio Beltrones

De acuerdo con el Senado, la comparecencia ante los comités de Asuntos Constitucionales y de Seguridad Pública es para que se comparta la información sobre la presencia de los agentes estadounidenses en Chihuahua y su muerte.

“Que sirva de experiencia para que lo hagamos mejor”, pide Beltrones ante caso de CIA en Chihuahua

Por otra parte, Manlio Fabio Beltrones señaló que, más que juzgar las acciones del gobierno de Chihuahua, es necesario “mirar hacia el futuro”, para que se transparenten las acciones de los gobiernos estatales y federales en los procesos de colaboración entre dos países.

“Lo que tenemos que hacer es mirar hacia el futuro y mirar hacia el futuro para que se transparenten todas las acciones de los distintos gobiernos, tanto federales como estatales, en este proceso de colaboración necesaria que existe entre los dos países… Vale la pena que este incidente no se vuelva a repetir. Creo que sirva de experiencia para que lo hagamos mejor en la próxima ocasión” Manlio Fabio Beltrones

Asimismo, reiteró que el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua sí debe ser analizado para que “este incidente no se vuelva a repetir” y “lo hagamos mejor en la próxima ocasión”.