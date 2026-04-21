La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, asistió al homenaje póstumo de Pedro Román Oseguera, director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el oficial Manuel Genaro Méndez Montes.

El evento tuvo lugar en el helipuerto del Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones (C4), además de Maru Campos, asistieron representantes de los tres niveles del Gobierno, familiares y amigos.

Maru Campos reconoce labor de Pedro Román Oseguera y Manuel Genaro Méndez

En su discurso, Maru Campus, de 50 años de edad, destacó el compromiso con la sociedad que Pedro Román Oseguera y Manuel Genaro Méndez, mostraron hasta el día de su muerte, razón por la que chihuahuenses les deben gratitud.

“Su compromiso con la justicia y con la legalidad vive en cada investigación que su institución continúa, vive en cada comunidad que hoy camina más segura... Todos los chihuahuenses le debemos gratitud, una gratitud que no cabe en protocolos ni en formas oficiales; es la que se siente cuando alguien entrega lo más valioso que puede dar, y lo entrega por nosotros” Maru Campos. Gobernadora de Chihuahua

Maru Campos asiste a homenaje póstumo de Pedro Román Oseguera y Manuel Genaro Méndez de la AEI (Maru Campos / Facebook)

Por lo que tras reconocer su lucha contra la delincuencia, firme y sin descanso, brindó palabras de solidaridad a los familiares, a quienes aseguró que su legado no se borrará con su ausencia.

Indicó que el sacrificio de ambos elementos será honrado con el fortalecimiento de la paz en el estado.

“La paz que defendieron hasta el último día la vamos a consolidar por Pedro, por Manuel, por sus familias y por los chihuahuenses que merecen vivir en la paz que ambos eligieron proteger con su vida”. Maru Campos. Gobernadora de Chihuahua

Y finalmente, se comprometió a no dejar solas a las familias de los policías, custodios y agentes ministeriales, quienes siempre contarán con su apoyo y respaldo.

“Ustedes seguirán formando parte de la corporación, de la Fiscalía General del Estado, y seguirán teniendo el acompañamiento y apoyo de esta gran familia”, concluyó. Maru Campos. Gobernadora de Chihuahua

Maru Campos asiste a homenaje póstumo de Pedro Román Oseguera y Manuel Genaro Méndez de la AEIMaru Campos asiste a homenaje póstumo de Pedro Román Oseguera y Manuel Genaro Méndez de la AEI (Maru Campos / Facebook)

A Pedro Román Oseguera, Manuel Genaro Méndez Montes, se les rindió honor con una ceremonia donde el último pase de lista y las salvas de honor, provocaron lágrimas entre los presentes.

Maru Campos asiste a homenaje póstumo de Pedro Román Oseguera y Manuel Genaro Méndez de la AEI (Maru Campos / Facebook)

Campos Galván compartió en su cuenta de Facebook, fotografías del sentido homenaje. En su publicación, una vez más, destacó la labor de los elementos.

Maru Campos Galván lamenta muerte de Pedro Román Oseguera (Facebook / Maru Campos)

¿De qué murió Pedro Román Oseguera, director de la AEI de Chihuahua?

Pedro Román Oseguera, titular de la AEI de Chihuahua, y el oficial Manuel Genaro Méndez, murieron la madrugada del sábado 18 de abril en un accidente vehicular.

Los dos elementos transitaban por la carretera que va de Morelos a la localidad de Guanochi cuando perdieron el control del vehículo y éste se desbarrancó.

El accidente ocurrió tras la destrucción de narcolaboratorios clandestinos en el municipio de Morelos, como parte de un operativo.