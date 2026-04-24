El Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados presionó a la gobernadora Maru Campos para que comparezca por la presencia de agentes de Estados Unidos en el estado de Chihuahua.

“Para este instituto político resulta imperativo esclarecer por qué las autoridades locales permitieron o participaron en estas acciones sin notificar al Gobierno Federal, vulnerando así los protocolos de seguridad compartida" Comunicado PT

Según indicó el PT en un comunicado, es “inaceptable” permitir el ingreso de agentes estadounidenses sin el conocimiento del Gobierno de México como ocurrió en el estado de Chihuahua.

PT presiona a Maru Campos por agentes de Estados Unidos en Chihuahua (PT )

PT respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum ante la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua

En su comunicado, el PT coincidió con la presidenta Claudia Sheinbaum en que el ingreso de operativos extranjeros al margen de la ley constituye una grave intromisión a la soberanía nacional de México.

En ese sentido, sostuvo que cualquier acción de esta magnitud debe ser consultada y aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Senado de la República.

“Ignorar esta vía no solo representa una falta administrativa, sino un acto que pone en riesgo la estabilidad del país” Comunicado PT

De igual forma, el PT respaldó el llamado al embajador Ronald Johnson para que tanto Maru Campos como el fiscal César Jáuregui ofrezcan una explicación detallada de lo ocurrido en Chihuahua.

Por este hecho, el dirigente Alberto Anaya indicó que la seguridad de la nación no puede ser negociada en lo oscuro y que todo operativo en territorio mexicano debe ajustarse a derecho y respetar el mando civil.

Maru Campos y César Jáuregui deberán comparecer por agentes estadounidenses en Chihuahua

Sobre este asunto, la presidenta Claudia Sheinbaum había adelantado que se solicitó una investigación para determinar si se infringió la Ley de Seguridad Nacional.

La ley establece que solo el gobierno federal puede autorizar el ingreso de agentes extranjeros, dato que será relevante debido a que Chihuahua no contaba con ningún permiso para que extranjeros participaran en labores de seguridad.

Por lo anterior, el Senado citó a Maru Campos y César Jáuregui a comparecer el 28 de abril de 2026 para explicar la entrada de agentes estadounidenses en Chihuahua.