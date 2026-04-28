Tras la renuncia de César Jáuregui, Andrea Chávez destacó que aún falta que se de “una explicación veraz, honesta y sincera” sobre el operativo en el que participaron agentes de Estados Unidos.

César Jáuregui informó que se separaba de su cargo en la Fiscalía de Chihuahua para agilizar las investigaciones en torno a este operativo, pero Andrea Chávez exige honestidad al exfiscal.

Andrea Chávez: renuncia de César Jáuregui en Fiscalía de Chihuahua no aclara operativo

A través de redes sociales, Andrea Chávez criticó la salida de César Jáuregui, destacando que su renuncia no aclara la participación de agentes de Estados Unidos en operativo en Chihuahua.

Andrea Chávez exige honestidad a César Jáuregui tras dejar la Fiscalía de Chihuahua (Captura de pantalla)

Asimismo, Andrea Chávez acusó que la gobernadora Maru Campos no dio una explicación clara sobre el operativo, por lo que ahora le exige, al igual que a César Jáuregui, honestidad sobre el caso.

Desde que se dio el operativo, César Jáuregui negó rotundamente la participación de agentes extranjeros; sin embargo, las versiones fueron inconsistentes y se acusó de violación a la soberanía.

Cabe mencionar que la renuncia de César Jáuregui como fiscal de Chihuahua se da luego de que fuera citado a comparecer en el Senado, junto a Maru Campos, por el caso de los agentes de Estados Unidos.