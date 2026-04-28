César Jáuregui Moreno informó en conferencia de prensa que presentó su renuncia como titular de la Fiscalía de Chihuahua luego del polémico operativo en el que participaron agentes de Estados Unidos.

Ante los medios de comunicación, César Jáuregui reconoció que hubo inconsistencias y fallas en los mecanismos de control dentro de la Fiscalía, por lo que ha decidido renunciar al cargo.

“Por congruencia con mi proyecto y mis convicciones, entiendo que la medida más adecuada para corregir esta situación es poner a disposición mi cargo para permitir que las investigaciones se desarrollen con autonomía, prontitud y exhaustividad y para restablecer la confianza pública”. César Jáuregui Moreno

César Jáuregui presenta renuncia como fiscal de Chihuahua

Este lunes 27 de abril, César Jáuregui ofreció una conferencia de prensa para dar lectura al oficio que entregó a la gobernadora Maru Campus con el fin de renunciar al cargo como fiscal de Chihuahua.

César Jáuregui admitió que durante el operativo del narcolaboratorio hubo irregularidades que él tuvo que prevenir como fiscal de Chihuahua, por lo que decidió separarse del cargo.

Pese a su renuncia, César Jáuregui mantuvo que su actuar y el de la Fiscalía de Chihuahua siempre ha sido en “protección de la sociedad” frente a las fuerzas del crimen organizado.

El ahora exfiscal de Chihuahua lamentó que la polémica en torno al operativo haya eclipsado el logro del desmantelamiento de uno de los narcolaboratorios más grandes en el país.

Tras el anuncio de su renuncia como fiscal de Chihuahua, César Jáuregui dejó el atril y se retiró del lugar pese a que reporteros deseaban hacer preguntas como quién se quedará en el cargo.