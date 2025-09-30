La notaría de Adán Augusto López Hernández en Tabasco, que él mismo ha señalado de “exitosa”, registró a una serie de empresas en beneficio de la familia Bermúdez Requena.

La familia de los Bermúdez Requena se ha dedicado desde la década de los 90s a distintos negocios que ha ampliado a otros países, algunos de ellos relacionados con casinos y apuestas, inmobiliarias y más:

Los señalados con esta trama empresarial son Hernán Bérmudez Requena, líder de La Barredora, grupo relacionado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), su hermano Humberto y dos de sus sobrinos:

Hernán Bermúdez Requena Humberto Bermúdez Requena Raúl Bermúdez Arreola Gerardo Bermúdez Arreola

Ellos hicieron diversos trámites o registros en la notaría 27, ubicada en Plutarco Elías Calles 515, colonia Jesús García, en Villahermosa, Tabasco.

Familia Bermúdez Requena alrededor de 30 empresas

En total, la familia Bermúdez Requena tiene alrededor de 30 empresas, de acuerdo con una revisión del portal SinEmbargo en el Registro Público de Comercio.

Las empresas creadas a nombre de Humberto Bermúdez Requena o de las que es socio son 20 :

Grupo Industrial Samaria Rager de Tabasco Rager Con Suerte y Alegría en Campeche Inmobiliaria Armibe Crown City Premium Corporativo Rohum Crown City Premium Mérida Inmobiliaria y Constructora Samaría Con suerte y Alegría en Mérida Controladora de Inversiones y Promociones del sureste Con Suerte y Alegria Navojoa Con Suerte y Alegría en Carmen Con Suerte y Alegría en Carmen (con número de registro distinto) Maquinaria Intercontinental del Noreste Con Suerte y Alegría La Paz Crown City Premium Corporativo Crown city Coatzacoalcos Grupo Inmobiliario México-Centro América Gravera Río Puxcatán

Hernán Bemúdez Requena es socio en dos empresas, algunas se repiten con otros integrantes de su familia:

Rager Grupo Maber

Cabe recordar que Raúl Bermudez Arreola es sobrino de Hernán Bermúdez Requena quien también es socio o creador de empresas en la Notaria 27 de Adán Augusto López Hernández:

Cobsa Corporativo Residencia Majahua Promotora Residencial La Majahua Desarrollo Empresarial Tulija Altamar del Sureste Mi Casa Construcciones Gravera Puxcatán Constructora y Arrendadora del Atlántico Altamar en Tabasco

Gerardo Bermúdez Arreola, otro sobrino de Hernán Bermudez Requena aparece como socio de distintas empresas como:

Cobsa Corporativo Residencial Majagua Promotora Residencial La Majahua Altamar del Sureste Mi Casa construcciones Gasolinera de Angelópolis

Cabe recordar que varias de las empresas de la familia Bermúdez Requena tienen que ver con apuestas y casinos y son las que llevaron operaciones a países de sudamericana como Paraguay, como ya lo haba reportado Mexicanos Contra la Corrupción la Impunidad (MCCI).

Hernán Bermúdez Requena fue capturado en Paraguay, luego de la detención de sus sobrino Gerardo Bermudez Arreola, por incumplir leyes de ese país en materia de apuestas.

Capital Cargo del Golfo, empresa que pagó a Adán Augusto López hizo trámites en su notaría

La empresa Capital Cargo del Golfo le depositó 26.8 millones de pesos a Adan Augusto López Hernández la cual hizo una modificación del objetivo social de de la empresas en la Notaría 27.

Otras empresas que hicieron trámites en la Notaria 27 son Rager de Tabasco con el cambio del objetivo social.

Gravera Río Puxcatán fue creada en 1997 por Humberto Bermúdez Ruequena y su hijo. En la Notaría 27 también se fusionaron empresas como Escudero Construcciones y Grupo industrial Samara.