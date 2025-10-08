El presunto líder del grupo criminal La Barredora, Hernán Bermúdez Requena se quedará en el penal del Altiplano pese a que un juez concedió suspensión definitiva a su orden de aprehensión.

Y es que tras su llegada a México, Hernán Bermúdez Requena fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social 1 el “Altiplano”, en donde el juez de control fijó la audiencia intermedia para diciembre.

Sin embargo, para evitar quedarse detenido mientras se lleva a cabo la investigación complementaria, Hernán Bermúdez Requena tramitó otro amparo que acorde con autoridades, no serviría de nada.

Juez concede suspensión definitiva a Hernán Bermúdez Requena pero se quedará en el Altiplano, por ahora

Un juez de Distrito concedió la suspensión definitiva a la orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada como presunto líder de La Barredora, a Hernán Bermúdez Requena.

De momento, Hernán Bermúdez Requena deberá permanecer en el Altiplano, en el Estado de México, ya que enfrenta un proceso legal por delitos del fuero común, cargos interpuestos en Tabasco.

Sin embargo, su libertad mientras se lleva a cabo el proceso quedará a disposición del juez de amparo y a un juez de control para continuar con su procedimiento.

Dicha suspensión definitiva fue emitida por el juez del Juzgado 4 en Materia Penal, Daniel Marcelino Niño, bajo el efecto de que quede a disposición de la autoridad a la que corresponda.

Hernán Bermúdez Requena: juez concede suspensión definitiva (@GabSeguridadMX)

Mientras que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal desechó la impugnación de la Fiscalía General de la República (FGR) referente a una primera suspensión provisional.