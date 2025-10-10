Roberto Valeriano “N”, detenido en Tabasco por caso de huachicol fiscal

Roberto Valeriano “N”, de 64 años de edad, fue detenido en el estado de Tabasco por su supuesta relación en el delito de huachicol fiscal.

De acuerdo con las autoridades, Roberto Valeriano “N” estaría vinculado a empresas que se dedican a desviar y comercializar con hidrocarburos.

Bajo el delito de huachicol fiscal, Roberto Valeriano “N” era considerado como uno de los objetivos prioritarios de la Fiscalía General de la República (FGR).

Su detención ocurre en medio del proceso contra Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder de la banda criminal La Barredora en Tabasco.

Hernán Bermúdez Requena (SSPC / Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana)

Trasladan a CDMX a Roberto Valeriano “N” por el delito de huachicol fiscal en Tabasco

Este 10 de octubre de 2025 se informó la detención de Roberto Valeriano “N” por parte de Elementos del Grupo Tiburón-Tabscoob de la SSPC.

En el operativo para detenerlo también se contó con la participación de personal de inteligencia de la Secretaría de Marina (Semar).

Se sabe que Roberto Valeriano “N”, originario de la Ciudad de México (CDMX), fue localizado en un predio sobre la carretera Villahermosa-Cárdenas sin que se registraran disparos.

Al momento de su detención, Roberto Valeriano “N” fue descrito como un hombre de cabello cano, vestido de la siguiente manera:

Pantalón negro

Camisa con estampado de flores

Zapatos negros

Roberto Valeriano “N” fue trasladado a la CDMX para ser presentado ante un juez, donde deberá responder por el delito de huachicol fiscal.