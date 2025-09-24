Caso Hernán Bermúdez Requena: investigación complementaria se definirá en diciembre

A cinco días de su extradición, se dio a conocer que el caso Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder de la banda criminal “La Barredora”, tendrá una investigación complementaria que se definirá en diciembre 2025.

Así lo confirmó el Juez de Control del caso, quien otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, el cual concluiría el 23 de diciembre del año en curso.

En ese lapso, Hernán Bermúdez Requena permanecerá en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, acusado por su presunto liderazgo en La Barredora, por los delitos de:

Secuestro agravado

Asociación delictuosa

Extorsión agravada

Hernan Bermudez (@senad_paraguay / X)

Hernán Bermúdez Requena permanecerá en prisión preventiva

En una audiencia celebrada este martes 23 de septiembre, el extitular de Seguridad de Tabasco en el gobierno de Adán Augusto López fue vinculado a proceso y quedará bajo la medida de prisión preventiva.

Lo anterior, debido a “la gravedad de los hechos imputados” a Hernán Bermúdez Requena, según argumentó el Fiscal del Ministerio Público a la autoridad competente.

Es de recordar que Hernán Bermúdez Requena fue detenido en Asunción, Paraguay, el pasado 12 de septiembre. Casi una semana después fue trasladado y arribó a México el 18 de septiembre.

Según informó la Secretaría Nacional Antidrogas, Hernán Bermúdez Requena buscaba emprender operaciones criminales en Paraguay antes de ser detenido por la justicia.