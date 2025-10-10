Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, confirmó que el ex secretario de Seguridad de Tabasco y fundador del grupo criminal de “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena, fue expulsado del partido.

Así lo reveló Luisa María Alcalde durante conferencia de prensa que ofreció este viernes 10 de octubre desde el estado de Tabasco, en la que habló sobre el ex colaborador de Adán Augusto López.

Cuestionada sobre la situación puntual de Hernán Bermúdez Requena como militante del partido, Luisa María Alcalde confirmó que ya fue expulsado de Morena “por obvias razones”.

Hernán Bermúdez Requena (Yazmín Betancourt / SDPnoticias)

Al aseverar que como dentro del movimiento de la Cuarta Transformación “no hay cabida para la impunidad”, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, confirmó que Hernán Bermúdez Requena ya fue expulsado.

Sobre ello, resaltó que fue el mismo partido el que inició la investigación en contra del ex secretario de Seguridad de Tabasco, pues sentenció quien quien sea que cometa actos de corrupción, será sometido a un procedimiento.

Tras insistir en que no hay complicidades y menos impunidad dentro de Morena, Luisa María Alcalde sentenció que “por obvias razones”, Hernán Bermúdez Requena fue expulsado de las filas del partido.

Con respecto al proceso, explicó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido, fue la responsable de llevar a cabo el proceso de expulsión del ex funcionario estatal y líder fundador de “La Barredora”.

“La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tiene facultades para distintas cosas, desde suspender derechos hasta llegar a una <b>expulsión del partido, como lo hizo ya en el caso de Hernán Bermúdez</b>, por ejemplo" Luisa María Alcalde

¿Morena expulsará a Adán Augusto López? Esto dijo Luisa María Alcalde

Luego de revelar que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena ya expulsó a Hernán Bermúdez Requena, Luisa María Alcaldía habló de la situación del senador Adán Augusto López.

Ante los señalamientos que se han lanzado contra el senador por su presunta implicación en actos criminales, la dirigente nacional del partido dijo desconocer si existe alguna queja o denuncia contra Adán Augusto López.

Luego de insistir en que no sabe si hay alguna acusación contra el legislador federal, Luisa María Alcalde resaltó que incluso no se tiene conocimiento sobre alguna investigación por parte de las autoridades.

Por lo anterior, apuntó que si bien en Morena no hay espacio para la complicidad y la impunidad, sentenció que en el caso de Adán Augusto López, no se le puede separar del partido si no hay elementos para ello.

Cabe destacar que el ex gobernador de Tabasco, ha sido acusado de presuntos vínculos criminales con su ex colaborador que es el culpable de fundar el grupo delictivo de “La Barredora”, sin que hasta el momento se hayan mostrado pruebas.