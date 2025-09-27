Hernán Bermúdez Requena, líder de La Barredora, es señalado de cometer crímenes fuera del estado de Tabasco para evitar los registros y así mantener los homicidios a la baja en esta entidad.

De acuerdo con los documentos de Guacamaya Leaks, cuando Hernán Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad en el estado de Tabasco operaba “sembrando vidas”.

Cabe mencionar que Hernán Bermúdez Requena ya fue vinculado a proceso por un juez de control en Villahermosa por:

Asociación delictuosa

Secuestro exprés

Extorsión

Hernán Bermúdez Requen (Yazmín Betancourt / SDPnoticias)

Revelan que Hernán Bermúdez Requena cometía crímenes fuera de Tabasco para evitar registros de homicidios

Documentos de Guacamaya Leaks revelaron que Hernán Bermúdez Requena habría ordenado asesinar y torturar a personas fuera de Tabasco para que los homicidios no se contarán en los registros.

Esto habría sido descubierto gracias a la intervención de comunicaciones de Juan José de la Cruz Sánchez, alias “JJ”, principal generador de violencia en Tabasco por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la información publicada en El Universal, la orden de Hernán Bermúdez Requena fue que “cuando ejecuten a una persona, lo hagan en Chiapas”, modalidad conocida como sembrando vidas.

Hernán Bermúdez Requena disminuyó homicidios en Tabasco cuando fue secretario de Seguridad

Los informes detallan que cuando Hernán Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad, las carpetas de homicidios en Tabasco disminuyeron significativamente, de 565, en 2019, a 234 en 2023.

Tras la separación del cargo de Hernán Bermúdez Requena, las carpetas de homicidios en Tabasco incrementaron casi 200% respecto a la cifra de 2023, alcanzando hasta 707 casos.