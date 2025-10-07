Luego de que Hernán Bermúdez Requena se negara a declarar por su presunta participación en el grupo criminal “La Barredora”, el Tribunal Superior de Justicia pidió esperar los tiempos procesales del ex Secretario de Seguridad de Tabasco.

Fue el martes 7 de octubre de 2025 cuando el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, informó que Hernán Bermúdez Requena se negó a declarar frente al juez local.

Señaló que, de continuar el silencio de Hernán Bermúdez Requena, las autoridades tendrían que esperar hasta la audiencia intermedia, donde su defensa tendría que responder por todas las imputaciones de las que se le acusa.

Gertz Manero advierte a Hernán Bermúdez Requena que amparo no le servirá (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

El Tribunal Superior de Justicia pidió esperar los tiempos procesales ante el silencio de Hernán Bermúdez Requena

Bajo el argumento de cuidar el debido proceso, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Efraín Reséndez Bocanegra, pidió esperar el proceso para dar declaraciones sobre Hernán Bermúdez Requena.

En ese sentido, evitó mencionar si Hernán Bermúdez Requena tendrá una nueva audiencia ante un juez local o si su defensa ha aportado elementos que demuestren su inocencia.

“Es parte del debido proceso. Tenemos que esperar a que se den los tiempos procesales, en su momento se sabrá”, declaró el magistrado al ser interrogado por el silencio de Hernán Bermúdez Requena sobre La Barredora.

No obstante, recordó que el Juez de Control otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria por el caso del ex Secretario de Seguridad de Tabasco, el cual concluirá el próximo 23 de diciembre.