La Secretaría de Gobernación (Segob) rechazó señalamientos sobre la entrega de permisos a casinos ligados a Hernán Bermúdez Requena durante el último tramo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y aseguró que estos se otorgaron en cumplimiento de resoluciones judiciales.

“En relación con la nota de ocho columnas de hoy, se trata de tres asuntos que no tienen relación entre sí.” Secretaría de Gobernación

En una tarjeta informativa, Gobernación respondió a una publicación del diario Reforma sobre el caso de Bermúdez Raquena y sostuvo que los casos referidos no están relacionados entre sí.

Según el diario Reforma los permisos se concedieron en febrero de 2024 cuando la Segob era encabezada por Luisa María Alcalde, próxima Consejera Jurídica de la Presidencia.

Además, aclaró que, aunque en 2024 se ordenó la entrega de 20 permisos a Operadora Clíe, hasta ahora ningún establecimiento ha iniciado operaciones.

Segob responde a Reforma que permisos a casinos fueron por orden judicial (@SEGOB_mx / X )

Segob se deslinda y asegura cumplimiento de sentencia judicial

La Secretaría de Gobernación detalló en un comunicado publicado en sus medios oficiales que, la autorización de estos permisos derivó de una sentencia de la Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro de un juicio contencioso administrativo.

“En 2024, la Sala Regional Metropolitana de Justicia Administrativa ordenó la entrega de 20 permisos a Clie S.A de C.V, por lo que se dio cumplimiento al mandato judicial, sin embargo, a la fecha ningún establecimiento ha iniciado operaciones.” Secretaría de Gobernación

Según Segob, el mandato judicial obligó a otorgar los permisos, por lo que niega que haya existido discrecionalidad.

El contexto del caso surge tras una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que vinculó a Operadora Clíe con redes empresariales relacionadas con la familia de Hernán Bermúdez Requena, quien enfrenta acusaciones por delitos como:

Asociación delictuosa

Secuestro

Extorsión

De acuerdo con esa investigación, el empresario Nabor Castrejón, socio mayoritario de Clíe, habría compartido previamente permisos con empresas vinculadas a dicha familia, incluyendo plataformas de apuestas en línea como CrownCity y CityBets.

“Los casinos Centenario y Diamante Casino, que pertenecen a la familia Chow del Campo, fueron suspendidos el 14 abril de 2026; explotaban el permiso asignado a Operadora de Coincidencias Numéricas S.A de C.V. Dicho permiso fue otorgado en 2017, cuando era secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a través de la Comercializadora y Arrendadora de México S.A de C.V., y no como lo señala Reforma con Clie S.A de C.V.” Secretaría de Gobernación

Segob también precisó que casinos como Centenario y Diamante operaban bajo permisos distintos, otorgados desde 2017, durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong, y no bajo los permisos recientemente concedidos a Clíe.

Asimismo, indicó que la página crowncitybets.mx —suspendida en 2025— operaba con autorizaciones previas asignadas a otra empresa, y no con los permisos otorgados en 2024.

En su posicionamiento, la dependencia reiteró que actualmente no hay casinos en operación bajo los permisos entregados a Operadora Clíe y subrayó que cualquier relación con otros casos mencionados es incorrecta.

“Se reitera que no hay ningún casino abierto con los permisos entregados por mandato judicial a Clie, S.A. de C.V.” Secretaría de Gobernación

La propia Luisa Alcalde compartió el comunicado de la Segob acusando al diario Reforma de mentir en la nota de ocho columnas.