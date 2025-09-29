Hernán Bermúdez Requena, alias ‘El Abuelo’, fue detenido el 12 de septiembre de 2025 en una casa ubicada en una zona exclusiva de Paraguay.

La FGR destacó que el presunto líder de La Barredora había mantenido un perfil muy discreto, lo que dificultó su localización.

Sin embargo, la investigación reveló que la clave para su captura fue el uso de la tarjeta de crédito de su esposa, que permitió a las autoridades rastrear su paradero y llevar a cabo la detención.

Detención de Hernán Bermúdez Requena facilitada por gastos de su esposa

Una investigación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Marina reveló que la captura de Hernán Bermúdez Requena se logró gracias a los gastos excesivos de su esposa.

El informe detalla que la esposa del presunto líder de La Barredora “estaba aburrida y gastaba de más” utilizando su tarjeta de crédito.

Entre los gastos detectados se incluyen:

artículos de lujo

ropa de marca

cenas en restaurantes exclusivos

bolsas con valor superior a 70 mil pesos.

Además, se registraron compras que sumaron 300 mil pesos en una sola tarjeta American Express en un día, lo que desencadenó el operativo que finalmente permitió la detención de Hernán Bermúdez Requena.

Fajos de billetes y joyas, hallados durante detención de Hernán Bermúdez Requena

De acuerdo con los informes, Hernán Bermúdez Requena llamaba la atención por cambiar grandes cantidades de dinero en efectivo y desplazarse en autos nuevos.

El exsecretario de seguridad de Tabasco, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), llegaba a cambiar hasta mil dólares diarios.

Al momento de su detención, las autoridades localizaron en su domicilio fajos de billetes, así como vinos y joyas que su esposa había adquirido por aburrimiento.