El ex secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, presentó una nueva solicitud de amparo en busca de detener una segunda orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con los reportes, la defensa legal de quien es acusado de fundar el grupo criminal de “La Barredora”, promovió el nuevo recurso ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México.

La información establece que fue el 25 de septiembre cuando los abogados de Hernán Bermúdez, presentaron el nuevo juicio de amparo con el fin de evitar la segunda orden de aprehensión.

Hernán Bermúdez Requena (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Hernán Bermúdez promueve segundo amparo para detener nueva orden de aprehensión

En seguimiento a las investigaciones que se desarrollan en torno al ex secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, autoridades judiciales emitieron el 17 de septiembre, una segunda orden de aprehensión.

Ante ello, el 25 de septiembre, los abogados de Hernán Bermúdez Requena promovieron un nuevo recurso de amparo a través del cual buscan evitar que se ejecute la segunda orden de aprehensión.

La representación del ex funcionario presentó el nuevo recurso de amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México y pidió integrarlo al expediente 878/2025.

Cabe destacar que la segunda orden de aprehensión en contra del ex colaborador de Adán Augusto López en el estado de Tabasco, se emitió debido a su participación en estos delitos:

Delincuencia organizada

Huachicoleo

Secuestro agravado

Por este nuevo caso contra Hernán Bermúdez, se tiene programada una audiencia las 10:30 de la mañana el próximo 7 de octubre, en la que las partes presentarán por escrito las pruebas o alegatos que consideren conducentes.

Hernán Bermúdez tiene en revisión un primer amparo

El nuevo recurso de amparo que la defensa de Hernán Bermúdez presentó en busca de frenar la nueva orden de aprehensión en su contra, se resolverá mientras se revisa un primer juicio que sigue en revisión.

Se trata de una primera solicitud que los abogados promovieron el 24 de septiembre de 2025 ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Penal en Tabasco, bajo el expediente 1078/2025.

Dicha acción es en contra una primera orden que se ejecutó el 17 de septiembre y de la que se expone, corresponde a las acusaciones en su contra por asociación delictuosa, extorsión agravada y secuestro agravado.

Sin embargo, dicho recurso aún se encuentra en revisión, debido a que el juez federal solicitó informes a las autoridades responsables y el expediente está en etapa de admisión y sin suspensión hasta el momento.

Mientras se desarrolla su proceso judicial, Hernán Bermúdez se encuentra recluido en el penal federal del Altiplano, debido a las diversas acusaciones que pesan en su contra por ser el presunto líder de “La Barredora”.