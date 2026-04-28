La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que es falso que Luisa Alcalde tenga vínculos con Hernán Bermudez Requena.

Esto luego de que se afirmara en Reforma que Luisa María Alcalde había otorgado 20 permisos de casinos a la familia Bermúdez.

“Acusaban que Luisa María (Alcalde) le había dado permiso a casinos para operar, es falso” Claudia Sheinbuam

Sheinbaum: Luisa Alcalde no entregó permisos a familia de Hernán Bermúdez

Claudia Sheinbaum resaltó que Luisa Alcalde, durante su encargo como Secretaria de Gobernación, no entregó permisos para la operación de casinos a la familia de Hernán Bermúdez Requena.

Asimismo, resaltó el rechazo de la Secretaría de Gobernación respecto a las afirmaciones contra Luisa Alcalde, donde se destacó que los 20 permisos para la Operadora Clíe se entregaron por una orden de la Sala Regional Metropolitana de Justicia Administrativa.

“Fue un mandato de un juez que solicitó la apertura, no fue una decisión de la Secretaria de Gobernación sino un mandato de un juez y además no están operando... es importante la aclaración” Claudia Sheinbaum

Es decir, no hubo discrecionalidad en el otorgamiento de los permisos; cabe señalar que ningún establecimiento ha iniciado operaciones desde la orden judicial de 2024.

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que las acusaciones contra Luisa Alcalde y la supuesta relación con Hernán Bermúdez están basadas en “tres asuntos que no tienen relación entre sí”.

Luisa Alcalde se defiende: No he cometido un solo acto de corrupción

Ante las acusaciones por presuntamente otorgar a discreción 20 permisos para casinos a la familia de Hernán Bermúdez Requena, Luisa Alcalde señaló que nunca ha cometido actos de corrupción en el ejercicio de cargos públicos.

“Jamás, en todas las responsabilidades donde he estado, he cometido un solo acto de corrupción o de deshonestidad. Aunque les duela, no tengo precio” Luisa Alcalde

Asimismo, resaltó que “al tal Requena nunca lo había visto en mi vida” y aclaró que solo coincidieron en el mismo espacio en un evento en el que participaron todos los secretarios de seguridad estatales.