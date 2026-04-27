Luisa Alcalde, consejera jurídica de Presidencia, respondió a Reforma sobre presunto vínculo con Hernán Bermúdez Requena, el cual lo calificó como calumnias.

“Muy a su estilo, quieren vincularme con el ex secretario de Seguridad de Tabasco”. Luisa Alcalde, consejera Jurídica de Presidencia

Mediante video compartido en redes sociales, Luisa Alcalde aclaró los permisos de las empresas de Hernán Bermúdez Requena con la Secretaría de Gobernación.

Los cuales datan desde 2017, es decir, durante la gestión del ex presidente Enrique Peña Nieto y de su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Luisa Alcalde responde a Reforma por vínculo con Hernán Bermúdez Requena

Con referencia a la aclaración de la Secretaría de Gobernación, Luisa Alcalde brindó su versión a las “calumnias” de Reforma sobre presunta vinculación con Hernán Bermúdez Requena.

Respecto a las CALUMNIAS que presenta @Reforma en su primera plana👇🏼 pic.twitter.com/mcimXh8xkB — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) April 27, 2026

Luisa Alcalde destacó que aunque le pese a Reforma, no ha cometido “un solo acto de corrupción” en ninguno de los cargos que ha fungido en su carrera.

Para ello, explicó que la empresa “Operadora de Coincidencias Numéricas” señalada por Reforma y ligada a Hernán Bermúdez Requena obtuvo permisos en 2017.

Tras esto, Luisa Alcalde se adelantó a 2023, cuando otra empresa, Clíe, vinculada a Humberto Bermúdez Requena, tenía un juicio en contra de la Segob por negarles permisos.

Fue para octubre de 2023 que el Tribunal de Justicia Administración falló a favor de Clíe para que se le emitieran los 20 permisos de la Dirección de Juegos y Sorteos.

Aunque la Secretaría de Gobernación cumplió dicho mandato, los permisos no acreditaban las funciones de casinos, lo que provocó que Clíe no los utilizara.

“Al tal Requena nunca lo había visto en mi vida”: afirma Luisa Alcalde

Asimismo, Luisa Alcalde aclaró la foto que compartió Reforma, en la que se ve a la ex secretaria de Gobernación con Hernán Bermúdez Requena, al que afirma, nunca había visto.

Luisa Alcalde responde a supuestos vínculos con Hernán Bermúdez Requena

Luisa Alcalde explica que la foto proviene de una reunión con los secretarios de Seguridad y casi todos le habrían pedido una foto, al ser la entonces titular de la Segob.

Sin embargo, “muy a su estilo”, Reforma busca vincular a Luisa Alcalde con Hernán Bermúdez Requena, sólo para desprestigiar a su movimiento que trata de erradicar la corrupción.