Héctor Contreras Mercader es un funcionario público mexicano que actualmente se desempeña como titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Quintana Roo.

A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos en la administración pública municipal de Benito Juárez (Cancún), principalmente en áreas financieras, administrativas y de gestión gubernamental.

Recientemente, su nombre cobró relevancia pública tras la difusión de imágenes y reportes sobre su asistencia a un partido de la NBA en Estados Unidos, donde habría ocupado un palco de alto costo acompañado de su hijo.

¿Quién es Héctor Contreras?

Héctor José Contreras Mercader es un administrador y funcionario público quintanarroense con experiencia en áreas financieras, fiscales y administrativas dentro del gobierno municipal y estatal.

Su trayectoria se ha desarrollado principalmente en Cancún, donde ha ocupado puestos relacionados con la gestión de recursos públicos, la administración municipal y la recaudación fiscal. Antes de encabezar el SAT Quintana Roo, participó en distintas dependencias del Ayuntamiento de Benito Juárez y organismos municipales.

Entre sus principales responsabilidades destacan funciones en materia financiera, administración pública y manejo de servicios municipales, lo que le permitió consolidar una carrera dentro del sector público de Quintana Roo.

¿Qué edad tiene Héctor Contreras?

Hasta el momento no existe información pública verificable sobre la fecha de nacimiento de Héctor José Contreras Mercader.

¿Héctor Contreras tiene pareja?

No existe información pública confirmada sobre la situación sentimental o el nombre de una posible pareja de Héctor Contreras.

¿Qué signo zodiacal es Héctor Contreras?

No es posible determinar el signo zodiacal de Héctor Contreras debido a que su fecha de nacimiento no se encuentra disponible públicamente.

¿Héctor Contreras tiene hijos?

Sí. Héctor Contreras ha sido identificado públicamente como padre de familia.

¿Qué estudió Héctor Contreras?

Héctor Contreras es egresado de la licenciatura en Finanzas y Contaduría Pública, formación que le ha permitido desempeñarse en distintos cargos relacionados con la administración, las finanzas y la gestión de recursos públicos.

¿En qué ha trabajado Héctor Contreras?

Héctor Contreras ha desarrollado su carrera principalmente dentro de la administración pública de Quintana Roo. Es conocido por ocupar cargos relacionados con la gestión financiera, administrativa y fiscal en el municipio de Benito Juárez y en el gobierno estatal.