Omar Garcia Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se reunieron con Grecia Quiroz, actual presidenta municipal de Uruapan para revisar los avances del Plan Michoacán.

En ese contexto y con la presencia del gobernador Alfredo Ramirez Bedolla, Grecia Quiroz reiteró la exigencia de justicia para esclarecer el asesinato de su esposo, Carlos Manzo.

“Mi exigencia sigue y seguirá siendo la misma: que se esclarezca el caso de Carlos Manzo y den con los verdaderos autores intelectuales de su homicidio” Grecia Quiroz. Presidenta municipal de Uruapan

Sobre todo resaltó la necesidad de conocer quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato en Uruapan, Michoacán.

Grecia Quiroz insiste en justicia para Carlos Manzo: tiene que pagar aunque sean de Morena

Grecia Quiroz dijo que no descansará ni las miles de personas que también reclaman conocer la verdad.

Ante Omar García Harfuch y el fiscal Carlos Torres Piña dijo que deben entregar a los responsables e insistió en que debe pagar aunque sea de su propio partido.

Cabe recordar que tres nombres que menciono el propio Carlos Manzo son:

¿Grecia Quiroz recibe el apoyo de otros estados de México?

En redes sociales, Grecia Quiroz recibió mensajes de apoyo como “no estás sola, presidenta”, “estamos contigo, Grecia, hasta las ultimas consecuencias” y “todos los uruapenses estamos esperando las repuestas de las autoridades”.

Incluso algunos comentarios de apoyo señalan que la respaldan desde estados como:

Chiapas

Puebla

Nuevo León

Otros

¿Cómo va el Plan Michoacán? Estas son las cifras de detenciones

Cabe mencionar que en el reporte de aváncese del Plan Michoacán el fin de semana anterior, Omar Garcia Harfuch detalló que hay 134 detenciones desde el 10 de noviembre.

En lo que va de la presente administración, las acciones de seguridad han sumado un total de 932 detenciones en Michoacán.