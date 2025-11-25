El Plan Michoacán por la paz y la justicia que garantiza la seguridad de los ciudadanos, se fortalece.
De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, mediante el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que inició el pasado 9 de noviembre, se logró la detención de cuatro personas.
En el operativo colaboraron elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Así como personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina, junto a la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Aunque no se especifica el delito que se le imputa a las personas capturadas, se les relaciona a artefactos explosivos que fueron asegurados.
Aunado a esto se informa de patrullajes que se realizaron en los municipios:
- Uruapan
- Chinicuila
- Copándaro
- Morelia
- Parácuaro
- Nuevo San Juan Parangaricutiro
- Villa Madero
Resultados del Plan Michoacán del 10 al 24 de noviembre
Bajo las órdenes de Claudia Sheinbaum y la coordinación del Secretario Omar García Harfuch, elementos militares y de la Guardia Nacional garantizarán la seguridad y recuperarán la confianza de los ciudadanos a través del Plan Michoacán por la paz y la justicia.
Mismo que ha obtenido resultados favorables en su primer periodo que va del 10 de noviembre al 24, tiempo en que se aseguraron:
- 56 armas
- 6 mil 673 cartuchos
- 363 cargadores
- 94 vehículos
- 66 artefactos explosivos
Así como se detuvieron a 122 personas y se decomisaron más de 400 kilogramos de metanfetamina, 9 mil 200 litros y 2 mil 300 kilos de sustancia químicas elaboradas de droga sintética.
Cabe mencionar que este plan, además de reforzar la seguridad y frenar de manera inteligente generadores de violencia, combate la extorsión en cultivos (de limón y aguacate, entre otros).
Así como pretende mejorar servicios básicos como la electricidad e internet, además de promover y fortalecer programas de apoyo dirigidos a jóvenes y mujeres.