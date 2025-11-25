El Plan Michoacán por la paz y la justicia que garantiza la seguridad de los ciudadanos, se fortalece.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, mediante el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que inició el pasado 9 de noviembre, se logró la detención de cuatro personas.

En el operativo colaboraron elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Así como personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina, junto a la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Aunque no se especifica el delito que se le imputa a las personas capturadas, se les relaciona a artefactos explosivos que fueron asegurados.

Aunado a esto se informa de patrullajes que se realizaron en los municipios:

Uruapan

Chinicuila

Copándaro

Morelia

Parácuaro

Nuevo San Juan Parangaricutiro

Villa Madero

Resultados del Plan Michoacán del 10 al 24 de noviembre

Bajo las órdenes de Claudia Sheinbaum y la coordinación del Secretario Omar García Harfuch, elementos militares y de la Guardia Nacional garantizarán la seguridad y recuperarán la confianza de los ciudadanos a través del Plan Michoacán por la paz y la justicia.

Mismo que ha obtenido resultados favorables en su primer periodo que va del 10 de noviembre al 24, tiempo en que se aseguraron:

56 armas

6 mil 673 cartuchos

363 cargadores

94 vehículos

66 artefactos explosivos

Así como se detuvieron a 122 personas y se decomisaron más de 400 kilogramos de metanfetamina, 9 mil 200 litros y 2 mil 300 kilos de sustancia químicas elaboradas de droga sintética.

Elementos del @GabSeguridadMX detuvieron a 4 personas y aseguraron 4 artefactos explosivos como parte del #PlanMichoacán. Además, autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron patrullajes en los municipios #Uruapan, #Chinicuila, #Copándaro, #Morelia

Cabe mencionar que este plan, además de reforzar la seguridad y frenar de manera inteligente generadores de violencia, combate la extorsión en cultivos (de limón y aguacate, entre otros).

Así como pretende mejorar servicios básicos como la electricidad e internet, además de promover y fortalecer programas de apoyo dirigidos a jóvenes y mujeres.