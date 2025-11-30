Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que gracias a la implementación del Plan Michoacán, en el estado ya suman 932 detenciones y un despliegue de 12 mil 514 elementos del Ejército, Guardia Nacional y otras corporaciones.

“Es importante destacar que desde el inicio de la presente administración se ha trabajado de manera coordinada en Michoacán con un nuevo reforzamiento a partir del Plan Michoacán presentado por la presidenta de México. Han sido detenidas 932 personas por delitos de alto impacto, se han asegurado del 1 de octubre del 2024 el 15 de noviembre del 2025 cerca de 23 toneladas de droga y 924 armas de fuego. Se han desmantelado 17 laboratorios para la producción de metanfetaminas” Omar García Harfuch. SSPC

Así lo dijo al presentar este 30 de noviembre avances en las estrategias de seguridad del Plan Michoacán y el de Sinaloa.

Solo del 10 al 26 de noviembre, con la entrada en vigor del Plan Michoacán, han sido detenidas 134 personas entre ellas Jaciel Antonio N y Jorge Armando N, El Licenciado, vinculados al asesinato de Carlos Manzo.

Omar García Harfuch destaca combate a grupos criminales y trasiego de drogas

Omar García Harfuch dijo que los delitos por los que fueron detenidas las 932 personas en lo que va del presente gobierno fue por delitos de alto impacto.

También dijo que en lo que va de la presente administración de la presidneta Claudia Sheinbaum se han decomisado casi 23 toneladas de drogas, desmantelado 17 narcolaboratorios y asegurado 824 armas.

Para ello se ha usado inteligencia, capacitación y empleo de herramientas tecnológicas a fin de combatir a los grupos criminales y el trasiego de drogas.

Omar García Harfuch reporta 479 detenidos por extorsión a nivel nacional

Sobre la estrategia contra la extorsión, Harfuch reportó a nivel nacional 478 personas detenidas , 180 de ellas en Michoacán.

Ello ha sido posible gracias a una estrategia basada en promover la denuncia ciudadana, capacitar a operadores del 089, capacitación en manejo de crisis y negociaciones y más.

También dijo que se han equiparado criterios de actuación en los tres niveles de gobierno para llevar a cabo la estrategia.

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), detalló que hay un total de 12 mil elementos desplegado en Michoacán.

Omar García Harfuch reportó la reciente suma de dos mil 500 elementos más, lo que sumaría lo anunciado de 12 mil 514 elementos.