La Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA) confirmó la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Uruapan, Michoacán, a un mes del asesinato del alcalde Carlos Manzo.

Así lo confirmó en entrevista con el Gabinete de Seguridad el secretario de SEDENA Ricardo Trevilla Trejo, tras un diálogo con la alcaldesa Grecia Quiroz para reforzar la seguridad en Uruapan.

La construcción de un cuartel de la Guardia Nacional ocurre en medio del Plan Michoacán por la Justicia y la Paz que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum y al cual se han destinado más de 57 mil millones de pesos.

SEDENA confirma nuevo cuartel de la Guardia Nacional en Uruapan (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Cuartel de la Guardia Nacional en Uruapan será construido a petición de la alcaldesa Grecia Quiroz

Sobre la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Nacional en Uruapan, el general Ricardo Trevilla Trejo dijo que se han trasladado ingenieros militares a la zona para llevar a cabo el proyecto.

Esto, a raíz de que el director de Seguridad Pública de Uruapan y la alcaldesa Grecia Quiroz manifestaran la falta de un cuartel de este tipo en esa zona de Michoacán.

Además de la construcción del cuartel de la Guardia Nacional, Ricardo Trevilla Trejo también señaló que se intenta reforzar la seguridad en Uruapan con la entrega de 4 mil cartuchos a la policía municipal.

Asimismo, dijo que se tiene previsto proporcionar 1 mil 69 fusiles clase G3 de la SEDENA, con el objetivo de profesionalizar a los elementos ante los grupos delictivos.