La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) publicó el decreto sobre una nueva Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas: qué es y cómo funcionará.

El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 de diciembre, en el que se nombran las nuevas funciones del subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial de la SSPC.

¿Qué es la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas de la SSPC?

La Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas de la SSPC es un nuevo grupo de agentes especializados en materia de inteligencia e investigación que buscará fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad en México.

La convocatoria fue lanzada el lunes 1 de diciembre por la SSPC para combatir la delincuencia con el fin de salvaguardar la vida, libertades e integridad de los mexicanos, que es su objetivo.

Asimismo, la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas estará adscrita a la Subsecretaria de Inteligencia e Investigación Policial encargada de coordinar trabajos y funciones del cuerpo de agentes.

Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas: qué es y cómo funcionará (Captura de pantalla)

¿Cómo funcionará la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas de la SSPC?

Acorde con el mismo DOF, la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas de la SSPC tendrá las siguientes funciones:

Planear y ejecutar acciones de inteligencia y operaciones tácticas para capturar a generadores de violencia

Establecer procedimientos de atención ante incidentes de riesgo

Implementar mecanismos de protección y reacción para servidoras y servidores públicos vulnerables

Diseñar esquemas de entrenamiento especializado en coordinación con otras instituciones

Instrumentar mecanismos de colaboración con áreas de investigación federales, estatales, municipales e internacionales

Entender objetivos prioritarios y cumplir mandamientos ministeriales

Asimismo, será el titular de la Subsecretaria de Inteligencia e Investigación Policial quien organice, dirija y supervise la persecución de delitos basándose en información estratégica y análisis en operaciones especiales.