Luego de ser atacada con bates y fierros en un recorrido electoral, la diputada de Morena en Coahuila, Delia Hernández, acusó al priista Edgar Sánchez de haberla agredido durante años.

En entrevista con Radio Fórmula, la también candidata a diputada local por el Distrito 4 en Coahuila aseguró que hay denuncias contra Edgar Sánchez e incluso órdenes de restricción de por medio.

Desconozco la razón (de las agresiones). Tiene años y denuncias interpuestas, tenemos una denuncia ya judicializada en su contra Delia Hernández

Las declaraciones de Delia Hernández ocurren luego de que Morena denunciara a Edgar Sánchez por el delito de intento de feminicidio por las agresiones contra ella y su equipo registradas el 9 de mayo en San Pedro, Coahuila.

Delia Hernández vuelve a denunciar a Edgar Sánchez y lo acusa de agresiones reiteradas

En declaraciones a Radio Fórmula, Delia Hernández confirmó que recibió atención médica tras ser golpeada e informó que presentó otra denuncia contra Edgar Sánchez ante la Fiscalía de Coahuila.

Delia Aurora Hernández, diputada de Morena en Coahuila (Especial)

Comentó que las agresiones ocurrieron cuando su equipo de trabajo se encontró con el equipo de Edgar Sánchez, quien también realizaba acciones de campaña rumbo a las elecciones 2026.

La primera vez que Delia Hernández denunció agresiones en su contra fue en 2024, año en el que acusó a Edgar Sánchez, entonces candidato de Morena a la alcaldía de San Pedro de las Colonias, por amenazas.

Sin embargo, el entonces morenista interpuso una denuncia contra Hernández Alvarado por daño moral, hostigamiento, abuso de poder y lo que se determine, luego de que ella lo acusara de ejercer violencia política de género.

PRI se deslinda de Edgar Sánchez: “Es morenista”

En su postura oficial, Morena señaló directamente a Edgar Sánchez, identificado como miembro de la alianza PRI-UDC, por supuestamente coordinar a las personas que participaron en la agresión.

Sin embargo, el PRI negó que sujeto señalado sea militante o candidato de su partido, y aseguró que en realidad es morenista, al igual que Delia Hernández.